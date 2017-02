Illustre personnage du rap malgache, Bigga Tovo dit « Tovolah », enchantera les férus de musique urbaine de la capitale, demain soir au Kudéta Urban Club Anosy.

Imposant, et tenace, Bigga Tovo, est un artiste émérite dans le milieu de l’art urbain malgache. Avec deux décennies de carrière à son compte, il surprend toujours autant ses fans aussi bien qu’il transcende les puristes à travers ses compositions représentatives de la génération « Old school » du rap malgache.

L’année dernière a été marquée par une véritable renaissance du rap national au-devant de la scène musicale, avec « Haintso haintso Old School » à Antsaha­manitra en septembre 2016. Cela a été aussi rehaussé par les rendez-vous « End of the weak » dont Bigga Tovo en est le manager principal. Continuant sur sa lancée, Bigga Tovo retrouvera ses inconditionnels au Kudéta Urban Club Anosy, demain soir à partir de 21 heures.

Fier d’être Malgache

S’affirmant comme un véritable « Self made man » du rap malgache, le rappeur est fort d’un parcours enrichi de plusieurs collaborations grâce auxquelles il a su forger sa réputation.

Du groupe Karnaz à sa carrière solo actuel, depuis 1996 à nos jours, Bigga Tovo illustre les valeurs de la culture malgache dans ses textes, entre autres, la débrouillardise, la patience et la fraternité à la malgache. Le tout est représenté à travers son label « Kolontsaina Mainty » qu’il a fondé. Accompagné du fameux DJ Mister T aux platines, il chantera toute une épopée de ses vingt ans de carrière, au Kudéta Urban Club.

Ayant entamé une carrière en solo en 2007, Bigga Tovo a sorti son premier opus « Génération mafy loha » sur son label. S’ensuivront une prestation remarquée lors de l’ouverture des septième Jeux des Îles de l’océan Indien et des apparitions lors des passages au pays, des groupes français Saian Supa Crew.

En 2009, il sort son deuxième album « Ghetto Class» toujours sur le label « Kolontsaina Mainty ». Passionné de rap, il a décidé de laisser la part à sa créativité Outre-mer, dans l’Hexagone. Depuis le début des années 2010, il s’est atteler à partager sa passion auprès d’un public international, de Kumasi au Ghana, dans le cadre des Rencontres Africaines.

Andry Patrick Rakotondrazaka