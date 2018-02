Le temps d’un concert qui s’annonce sensationnel, festif et euphorique, cinq grandes étoiles de la musique malgache se relayeront sur la scène du palais des Sports et de la Culture.

Dès son annonce, l’engouement autour de cet événement unique en son genre n’a cessé de croître. Un concert comme on en voit très rarement, voire quasiment inédit. C’est toute une grande fête en ode à ce genre entraînant, chaleureux et traditionnel, originaire du Nord de la Grande île, qu’est le « salegy», que M. Production prépare actuellement pour le public de la capitale. Le 25 février à partir de 14h30, « Les légendes du Salegy » se redécouvriront sous leurs plus beaux attraits au palais des Sports et de la Culture Mahamasina.

À l’affiche de ce concert, le public aura justement le plaisir de retrouver cinq grandes étoiles de la scène malgache. Cinq artistes tous aussi iconiques que charismatiques et intemporels, qui fort d’un point commun, à savoir l’amour du « salegy », enflammeront cet antre du sport et de la culture à Mahamasina. Mené par le Roi du salegy en personne, Jaojoby, le public aura aussi le privilège de retrouver le Grand maître Tianjama, l’électrisant Mily Clément, l’infatigable Din Rotsaka et l’attrayante Ninie Donia. Le temps d’un moment unique, qui présage une grande liesse populaire festive, « Les légendes du Salegy» envoûteront à coup sûr par leur mélodies.

Honneur et respect

Modeste Rakotondravao-harisoa, responsable de M. Production affirme « Il s’agit là d’un moment exceptionnel à vivre, nous convions un public de tous horizons à se joindre à nous pour cette grande messe du salegy. D’autant plus qu’il importe d’honorer ces artistes qui ont porté haut l’étendard de notre pays à l’international par le biais de cette musique propre à notre identité culturelle ». Des légendes avec chacune un parcours tout aussi légendaire, le benjamin ayant déjà 25 ans de carrière au compteur et l’aîné 40 ans.

Un grand moment de grâce et de festivités donc, c’est tout un spectacle qui s’offrira au public qui aura l’occasion de faire preuve d’un grand respect pour ces monstres de la scène que sont Jaojoby, Ninie Donia, Tianjama, Mily Clément et Din Rotsaka. En outre, avec le salegy comme fil conducteur du concert, les mélomanes fêtards qui s’y retrouveront, se délecteront également de la créativité propre à chacun de ces artistes, une fois sur scène. Avec une heure pour chacun, ces légendes du salegy revisiteront leur répertoire en proposant leurs plus grands tubes au public.

Tel un grand festival populaire, ils se relayeront sur scène, redoublant à chaque fois d’énergie et de dynamisme pour enivrer l’assistance. Comme invité, Dr JB Junior sera aussi de la partie. Des retrouvailles à ne pas rater donc, « Les légendes du Salegy » au palais des Sports et de la Culture Mahamasina présagent un grand moment d’extase et de frénésie mélodieux et folklorique à la fois. Les billets sont d’ores et déjà disponibles à partir de ce jour auprès des revendeurs habituels.

Andry Patrick Rakotondrazaka