Un rendez-vous exclusif, rassemblant une bonne vingtaine d’étoiles de la musique malgache sur une même scène. Le tout fédéré autour de la guitare, « Gilita be » se découvre.

Rien que pour vous et pour votre plus grand plaisir » peut-on lire sur la page facebook de Gasy Events depuis hier, alors qu’il nous tease son tout nouveau projet événementiel. Un événement unique en son genre qui s’annonce d’entrée comme des plus exceptionnels vu l’engouement qu’il a de suite suscité chez les mélomanes dès son annonce. Sobrement intitulé « Gilita be », en ode à cet instrument de musique intemporel, mélodieux et par-dessus tout très populaire qu’est la guitare. C’est un rendez-vous qui s’annonce à la fois des plus prestigieux et folklorique et qui égayera la scène du Palais des Sports et de la Culture Mahamasina ce 5 novembre à partir de 15h. À l’affiche un concert unique, une bonne vingtaine d’artistes tous aussi talentueux les uns que les autres et qui ont comme principal point commun, leur amour pour la guitare. S’y retrouveront ainsi Tselonina, Fara Gloum, Benny, Bebey, Sefo, Nini Kolibera, Rija Ramanantoanina, Samoela, Davis, Gothlieb, Luk, Mahery, Jovin, Kiady, D’Gary, Lilie, Inah, Njila, ainsi que quelques belles surprises qui garniront encore plus cette liste.

« Vingt guitares»

Jouant de leur voix, ainsi que de leur musicalité propre, ils promettent d’envoûter aussi le public à l’occasion, chacun par leur personnalité.

Dans la continuité de tous les événements que Gasy Events organise, « Gilita be» s’annonce tout aussi fraternel que l’était « Itondray tsikitsiky » en hommage à Rakoto Frah au Carlton Anosy, le week-end dernier. Un concert qui affichera les mélodies du « Folk gasy » dans toute sa splendeur, ce genre populaire qui ravit les mélomanes de tous âges et de tous horizons. Avec ce bouquet d’artistes, bien garni, conjuguant charisme et talent en tous genres, « Gilita be » promet amplement de transcender le public à l’occasion. « C’est un bon moment mélodieux et exclusif que l’on réserve au public de la capitale, le temps de ce concert. Un moment qui s’annonce inoubliable et qui marquera toute une génération, grâce à ce que ces artistes y présenteront ensemble sur scène» souligne Liva Ramanandratosoa, responsable au sein de Gasy Events. En solo, en duo, en trio ou le temps d’un grand ensemble donc, ces artistes de renom feront vibrer le Palais des Sports et de la Culture par la force de leurs cordes vocales, mais surtout par celles des guitares qui armeront leurs mains. Vingt guitares pour une vingtaine d’artistes, d’ores et déjà impatients d’y être, sublimeront ainsi, continuellement, ce moment. Ceci dit, à l’instar de chaque événement que Gasy Events organise, « Gilita be » sera accompagné d’un medley, en amont de ce concert, en guise d’amuse-bouche pour le public.

Andry Patrick Rakotondrazaka