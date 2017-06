Vingt-huit agents de la compagnie aérienne Air France ont été décorés chevaliers de l’ordre de mérite et de médailles d’argent après des années de bons et loyaux services. Ce sont tous des agents de nationalité malgache car il faut savoir que sur les trente- sept agents travaillant au sein de la compagnie, cadres compris, deux seulement sont Français. Les uns, en effet, ont servi la compagnie depuis près de vingt-huit ans, et beaucoup depuis quinze ans au moins. Parmi les responsables et agents de la délégation commerciale, financière ou ressources humaines et agents d’exploitation de l’aéroport, nombreux ont reçu des distinctions honorifiques, hier, de la part du professeur Lala Rabarihoelina, de la grande chancellerie de la République dans les locaux de l’Hôtel Ibis Ankorondrano.

Le secrétaire général de la Fonction publique et de la réforme de l’administration, du travail et des lois sociales s’est d’ailleurs félicité des compétences louables des agents de la compagnie aérienne. Nombreux cadres et non cadres de la compagnie française dans d’autres pays ne sont pas issus de la métropole. « L’approche en gestion des compétences et des ressources humaines d’Air France tend vers l’embauche de personnes locales dans les délégations internationales», indique Sandra Nelly Andrianjafitrimo, directeur administratif et financier et ressources humaines de la compagnie Air France. Mais une approche qui ne passera à Madagascar que dans quelques années, apprend-on.

C’était également l’occasion pour l’ancien directeur Air France Madagascar, Iles Comores et Seychelles, Frédéric Burban, de passer le flambeau au nouveau, Jean-Luc Lagarrigue, après cinq années de service à Madagascar. Frédéric Burban sera affecté en Égypte et Jean-Luc Lagarrigue a travaillé dernièrement au Congo. Frédéric Burban, apparemment ému, hier, a prononcé quelques phrases en malgache pour témoigner sa satisfaction avec l’équipe de la capitale. « J’aurais souhaité accompagner un peu plus Madagascar dans le développement économique du secteur aérien », souligne l’ancien directeur. « Nous misons plutôt sur la force de la destination Paris qui constitue un hub fort pour Air France. Raison pour laquelle nous n’avons pas développé des lignes régionales ou intérieures », précise encore Frédéric Burban. Toutefois, nous avons déjà songé au concept de «code share», un système d’alliance commerciale avec la compagnie nationale ou avec d’autres compagnies. Une alliance qui consiste à commercialiser des billets Air France pour la destination Paris au départ des provinces de la Grande île mais relayés par Air Madagascar ou autres jusqu’à Antana­narivo. Le nouveau directeur, Jean-Luc Lagarrigue se penchera incessamment sur la question.

Mirana Ihariliva