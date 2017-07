La Commission de l’océan Indien (COI) a imitié une réunion sur la cause des femmes et des jeunes. Il s’agit d’amplifier les résultats sur le terrain.

Du 20 au 22 juillet dernier, s’est tenue la réunion du deuxième comité de pilotage du Programme multisectoriel d’assistance technique dans le domaine du genre (PMATG), à Moroni aux Comores. Évoquant la loi récemment votée, qui porte à 30% le taux de parti­cipation des femmes à toutes les instances décisionnelles et politiques, la commissaire à la Solidarité, à la Protection Sociale et à la Promotion du Genre de l’Union des Comores, Sitti Farouata Mhoudine, a démontré que « la question de la femme [était] devenue une réelle priorité » dans son pays comme dans toute l’Indiano­céanie.

Elle a également rappelé que les chantiers prioritaires que sont les violences faites aux femmes et aux mineurs, la participation politique des femmes, l’entrepreneuriat et l’autonomisation des femmes et enfin l’implication des femmes dans l’environnement et le développement durable sont des enjeux partagés dans la région qui font l’objet d’une attention grandissante de la part des pouvoirs publics. C’est dans ce sens que, depuis 2009, la Commission de l’Océan Indien (COI) soutient la création et appuie les activités des plateformes nationales et régionales dans ces mêmes domaines.

Entreprenariat

L’autonomisation écono­mique des femmes grâce à l’entrepreneuriat a été l’un des sujets centraux de la rencontre de Moroni.

Les membres des plateformes nationales et de la plateforme régionale Entreprendre au féminin ainsi que de l’association Synergie Jeunes ont présenté leurs activités qui contribuent à mieux faire connaître les savoir-faire des entrepreneures.

Elles ont d’ailleurs annoncé la tenue de la deuxième édition du salon Made in femmes, du 28 septembre au 1er octobre à Maurice, qui mettra en avant les réalisations de femmes entrepreneures des cinq Etats membres de la COI.

