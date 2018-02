Deux personnalités engagées décident d’abandonner le Comité de pilotage des assises nationales qui doit dresser le bilan des quarante deux ans d’indépendance.

La première est la veuve d’un symbole politique du pays et le second un diplomate respecté de tous. Quand deux figures de proue aujourd’hui apolitiques, à l’initiative de ces assises les abandonnent, Mohamed Daoud, le porte-parole du gouvernement reste impassible : « Ils sont combien au sein du CPAN, ils sont 45. Une personne qui a démissionné, on ne connaît pas ses motivations, pourquoi elle n’a pas démissionné avant. Cela n’engage qu’elle. Mais nous, nous sommes bien conscients que le travail a été bien fait. Les ateliers se sont bien déroulés. Maintenant il y a une partie qui ne veut pas participer, c’est son problème. »

Le gouvernement préfère se concentrer sur une large représentativité politique du Comité de pilotage des assises nationales (CPAN) même s’il déplore un absent.

Une affaire du Juwa

« C’est l’affaire d’un parti politique, le parti Juwa. Mais tous les autres partis sont représentés au sein du CPAN. Ils ont désigné des gens : le représentant du RDC qui siège au CPAN c’est le secrétaire général même du parti. J’ai aussi un courrier officiel selon lequel c’est le porte-parole de l’UPDC qui a été désigné. S’ils ne veulent pas qu’on fasse le bilan de leur période de gouvernance, ils ont raté parce que les assises auront bien lieu. »

Les lettres de démission publiées sur les réseaux sociaux font état de dysfonctionnements, d’atmosphère d’intimidation et d’opacité dans la gestion du budget au sein du Comité de pilotage des assises nationales.

