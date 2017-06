«Communiquer l’espérance et la fidélité», tel est le thème véhiculé dans la célébration de la 51e journée des communications sociales de l’Église catholique, hier, à l’Ecar Sainte Trinité Manga­soavina Besarety. « Les moyens de communication sont destinés à créer de l’espoir chez les personnes cibles mais ne doivent pas terroriser ni semer la peur, ni inciter les gens à la violence afin de créer la fidélité », rapporte Marie Frédéline Ranaivomananantsoa, coordinateur commission pour les communications sociales, du diocèse d’Antana­narivo. Il s’agit du message du Pape François pour cette journée.

Madagascar doit encore faire beaucoup d’efforts en termes de transmission d’espérance. En effet, certains communicateurs, dont les journalistes, exercent leur métier dans l’éthique mais d’autres ne le font pas, d’après ce coordinateur. Cette commission utilise des documents du conseil pontifical pour les communications sociales, comme l’éthique dans le publicité, l’éthique dans les communications sociales, l’éthique dans l’internet, la pornographie et la violence sur les médias afin de former les communicateurs.

Mamisoa Antonia