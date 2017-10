Six personnes ont été arrêtées pour avoir dérouté des appels de l’extérieur. Elles utilisent des gadgets d’encodage pour échapper aux taxes et aux frais.

Des piratages d’appels téléphoniques à l’international à destination de Madagascar portés au grand jour. Six suspects, dont un ressortissant chinois, ont été arrêtés. Du matériel de déroutage d’appels a été, dans la foulée, saisi. Les préjudices d’une compagnie de téléphonie mobile qui en a fait les frais s’élèvent jusqu’à deux cents millions d’ariary, selon une source auprès de la police criminelle.

Le premier cas, pour lequel le Chinois incriminé et une jeune femme de vingt ans ont été placés en détention préventive à la maison centrale d’Antanimora, le 28 septembre, a été décelé à Ambodirano Itaosy. Sitôt leur repaire découvert au moyen d’un traçage d’appels et d’un recours à la géolocalisation, des limiers de la brigade criminelle y ont débarqué, munis d’un mandat de perquisition pour les prendre sur le fait.

Les malfaiteurs utilisent un SIM box, selon des techniciens auprès de la police nationale. Selon leur explication, les personnes incriminées se sont abonnées à une terminale pirate qui intercepte les appels extérieurs qui leur sont destinés. Les communications téléphoniques en question ne passent plus par le centre de transit international, où elles sont tarifées selon un montant conclu avec l’opérateur national.

L’indicatif du pays d’où proviennent les appels est retranscrit puis encodé à celui de Madagascar. C’est seulement après qu’ils parviennent aux destinataires pirates, au tarif d’une communication locale, avec l’indicatif +261.Ceux qui ont recours à ce type de service frauduleux s’adonnent le plus souvent à des activités lucratives.

Plainte

La brigade criminelle a travaillé de concert avec un expert international, la police scientifique et technique ainsi que celle spécialisée dans la lutte contre le cybercrime pour élucider cette affaire.

Pour le deuxième cas, incriminant les quatre autres suspects, la compagnie victime a déposé sa plainte, mardi, après avoir, constaté que le nombre d’appels depuis l’international via son réseau était en chute libre. Les enquêteurs ont remonté de fil en aiguille les appels pirates pour cueillir un couple malgache, dans leur tanière à Analamahitsy. Celui-ci a, ensuite, balancé les prétendus fournisseurs, lesquels se sont fait arrêter à Ankadikely Ilafy.

Toutes les personnes incriminées dans ces subterfuges ont été arrêtées, selon la police. Elles sont inculpées d’exploitation de réseau téléphonique sans autorisation, d’installation illégale de station radioélectrique, d’utilisation de fréquence non assignée, d’établissement de réseau perturbant ceux existants et vols de communication téléphoniques.

Andry Manase