Faute de carnet à souche leur permettant de donner des reçus, certains arrondissements ne peuvent délivrer des actes administratifs.

Bredouilles. De nombreux usagers du service public rentrent sans avoir pu se faire établir des actes administratifs auprès des arrondissements ces derniers jours. Faute de quittancier, les responsables des bureaux de certains arrondissements de la capitale ne délivrent aucun papier officiel et n’effectuent quasiment aucun acte.

« Il n’y a plus de quittancier dans nos bureaux », indique Hery Rakotomalala, adjoint du délégué au maire du premier arrondissement. Or, poursuit-il « tout ce qui se fait auprès de l’arrondissement doit être sanctionné par une quittance ». Sans le carnet à souche, les responsables se trouvent obligés de suspendre les opérations administratives. S’ils continuent de délivrer des actes sans fournir de reçu en bonne et due forme, ils pourraient très bien être accusés « de vol et de corruption », expliquent certaines sources.

Enième fois

Pour l’heure, l’on ignore quand les services vont revenir à la normale dans les arrondissements concernés. Comme toujours, la défail­lance signalée par les responsables se situe au niveau de l’imprimerie nationale. « On attend l’arrivée des quittanciers en provenance de l’imprimerie nationale », souligne l’adjoint du délégué au maire du premier arrondissement. Mais pour l’instant, ajoute-t-il « on ne sait quand les bureaux pourront satisfaire les gens qui y viennent pour se faire servir ».

Ce n’est pas la première fois que les actes administratifs auprès des communes et des arrondissements sont suspendus faute d’imprimés administratifs. Pas plus tard qu’en août, en l’absence de matières premières, l’imprimerie nationale a dû suspendre la livraison des carnets à souche auprès des collectivités. La situation avait alors légèrement mis du temps à se rétablir. Les responsables avaient dû traiter en priorité les demandes en souffrance. Il est

également arrivé que la délivrance des cartes d’identités nationale soit suspendue, faute d’imprimés.

Fanomezana Rasolomahery