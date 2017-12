Les cérémonies de mariage civil accaparent les mairies en cette fin d’année. Celle de la Cité des Fleurs ne déroge pas à cette habitude.

Le service de l’état civil de la commune urbaine de Mahajanga aura du pain sur la planche à partir de ce jour. Le quatrième adjoint au maire, Soatoky Razafindra­kotohasina, mariera trente-sept couples dont le groupe le plus nombreux sera ce samedi 30 décembre avec douze mariages civils à officialiser.

En fait, les couples préfèrent se marier juste à la fin de l’année pour que la fête continue jusqu’au réveillon de la Saint-Sylvestre. Si en France, les amoureux préfèrent les mois de juillet et d’août pour se marier, pendant la période estivale, à Madagascar en général et à Mahajanga en particulier, décembre est le mois idéal pour se dire « oui ». Mais il n’existe aucune saison idéale.

Le samedi 24 décembre, onze couples s’étaient dit « oui » devant le maire. Mais face au retard de la première cérémonie de mariage qui était prévue à 9h ce jour-là, des mesures vont désormais être prises.

« Ceux qui ne seront pas présents à l’heure donnée passeront en dernier. Ils devront attendre tout le monde pour ne pas gâcher la fête des autres », a prévenu Soatoky Razafindrakotohasina.

Mariages groupés

L’incident a également eu lieu lors du dernier mariage groupé, au cours duquel onze couples ont été officialisés légalement. La commune urbaine de Mahajanga avait pris la décision d’initier ce type de cérémonie pour ceux qui n’avaient pas les moyens matériels et financiers d’organiser leurs noces.

Ainsi, la première vague de cérémonies de mariages groupés s’était déroulée le 8 décembre avec seize couples. Un prêtre était même présent pour bénir les unions. La mairie a pris en charge tous les frais afférents dont le maquillage et la coiffure des mariées.

Les invités des nouveaux mariés étaient aussi présents au cocktail offert par la commune urbaine. Mieux encore, le maire Mokhtar Andrian­tomanga et trois adjoints ont participé aux formalités du mariage civil.

Vero Andrianarisoa