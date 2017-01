Après deux mois d’attente, des policiers réclament leurs indemnités non payées lors du sommet de la francophonie. Les bénéficiaires dénoncent une mauvaise foi.

Grogne des policiers du commissariat central de l’Atsimondrano. « Près de deux mois après la tenue à Antanananarivo du XVIe sommet de la Francophonie, nous sommes une soixantaine, à ne pas avoir encore perçu nos indemnités. Des démarches ont été effectuées auprès du commissaire central et ses proches collaborateurs, mais on nous a tout bonnement, signifié que ces fonds seront alloués à la réparation de véhicules, ce qui relève d’une aberration, du fait que cet argent a été inscrit sur la ligne budgétaire de l’État, pour indemniser les éléments mobilisés, et ne doit être détourné à d’autres fins », se désole l’un des policiers tributaires.

Joint au téléphone, le commissaire central de l’Atsimondrano dénonce une manœuvre de diffamation. «Je suis sidéré face à ces incriminations. Comment pourrais-je prendre possession des dûs de mes policiers que je considère comme mes enfants », a déploré d’un ton paniqué le commissaire divisionnaire Victorien Randriamam­pionona, commissaire central de l’Atsimon­drano.

En saisissant la balle au bond, il met en exergue que les fonds en question sont passés par le commissariat central d’Antananarivo, les transactions auraient, de ce fait, accusé une vingtaine de jours de retard, jusqu’à ce qu’ils puissent être disponibles.

Retards

Il ajoute au passage que la proposition a été faite pour que cette somme soit utilisée pour renflouer la caisse sociale.

«L’élaboration des états de payement, tâche qui revient aux policiers bénéficiaires, a connu un atermoiement, voilà qui explique également ce retard. Actuellement, tout est fin prêt. Les concernés peuvent toucher leurs dûs, dès maintenant », affirme le commissaire central.

Ces indemnités concernent des policiers, des gendarmes ainsi que des militaires, déployés dans le cadre de la sécurisation du sommet de l’Organisation Internationale de la Franco­phonie (OIF), dont la ville d’Antananarivo a été la ville hôte du 21 au 27 novembre 2016. C’est le ministère de la Défense nationale (MDN) qui assure l’allocation des fonds aux trois entités des forces de l’ordre.

