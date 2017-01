Le paiement des indemnités des policiers du commissariat central d’Atsimon- drano, déployés lors du XVIe sommet de la francophonie qui s’est tenu à Antananarivo fin novembre, a été effectué avant-hier.

«Une somme d’une valeur de 8 000 ariary a été remise à chacun des soixante éléments bénéficiaires. voilà qui semble étrange du fait qu’à notre connaissance, l’indemnité journalière des éléments mobilisés lors du sommet, s’élève à 20 000 ariary. Nous étions sur terrain pendant trois jours. Si on fait un simple calcul, le montant total à remettre à chaque policier devrait s’élever à 60 000 ariary et non près du huitième », se désole l’un des policiers plaignant.

Joint au téléphone, le commissaire divisionnaire Victorien Andriamampionona, commissaire central d’Atsi­mondrano, avance que les fonds qui lui ont été remis par le commissaire central d’Antananarivo se chiffrent en tout et pour tout à 70 0000 ariary et ce montant a été réparti entre les bénéficiaires. Interrogée, une source auprès du commissariat central d’Antananarivo a signifié, d’un ton furieux, que des effectifs de la police de la circulation ont, eux aussi, participé à la sécurisation du sommet, bien qu’ils ne fussent pas listés parmi leurs collègues spécialement mobilisés, lesquels sont indemnisés. Selon ses explications, l’argent alloué aux indemnités a été distribué entre eux.

Contacté, le contrôleur général de police Joachim Rajaobelina, directeur général de la police nationale a indiqué que les paiements ont déjà été effectués selon le rapport en sa possession. interrogé sur la réduction au huitième des indemnités en question, l’officier général, surpris, n’a pas apporté d’autres explications.

A.M.