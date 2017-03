Mis en prison, samedi, au commissariat du 3e arrondissement, un quadragénaire a trouvé la mort moins de 48 heures après. Une autopsie a été pratiquée sur la dépouille.

Placé en garde à vue au commissariat de police à Antani­nandro, un homme âgé de quarante-sept ans, à l’ article de la mort lorsqu’il a été livré à la police, a succombé moins de 48 heures plus tard. Sa vie avait déjà échappé aux médecins urgentistes lorsqu’il a été pris en main au service de réanimation médicale et de toxicologie de l’Hôpital Joseph Ravoahangy Andrianavalona (HJRA) avant-hier aux alentours de 14 heures.

De source policière, le quadragénaire aurait rendu l’âme lors de son évacuation vers l’hôpital d’Ampe­filoha. Avertie du décès, la brigade criminelle a dépêché des enquêteurs à la morgue du centre hospitalier en question pour faire le constat et émettre un réquisitoire d’autopsie. Hier, un médecin légiste a pratiqué une autopsie sur le corps sans vie du défunt. Seuls les enquêteurs ont, en revanche, accès aux conclusions.

Des sources hospitalières concordantes indiquent qu’aucune blessure ni le moindre hématome n’ont été relevés sur la dépouille. Une version confortée par celle de la police.

« Le défunt n’a été victime d’aucune maltraitance. Même les personnes qui l’ont appréhendé puis livré au commissariat de police du 3ème arrondis- sement se sont gardées de lever la main sur lui », évoque le commissaire Alexandre Sylvain Ranaivoson, chef du service de l’information et de la communication ainsi que des relations avec les institutions auprès du ministère de la Sécurité publique.

Manque d’assistance

« Le suspect s’est introduit dans une propriété à Andravoahangy Ambony samedi. Il a été surpris avec des bois d’ouvrage. Sitôt capturé, il a été remis à la police à Antaninandro. Les policiers sur place ont relevé qu’il n’avait pas l’apparence d’un individu en très bonne santé », poursuit le chef de service.

Le quadragénaire gagnait sa vie dans le batelage de marchandises. Hier soir, sa dépouille était encore gardée à la morgue de l’hôpital d’Ampefiloha. Ni sa famille, ni ses proches et connaissances ne se sont encore manifestés.

De source policière, aucune personne de son entourage ne lui a rendu visite ni apporté de la nourriture pendant sa garde à vue. De ce fait, sa nutrition n’était pas régulière. Un jeûne forcé qui aurait pu faire empirer son état de santé .

Quoi qu’il en soit, il a été maintenu en cellule de sûreté, sans un quelconque soin médical malgré sa faiblesse.

Avant-hier, vers 13h 30, lorsqu’il s’est affalé dans la salle de détention, l’un de ses compagnons de cellule a alerté les policiers de permanence, qui l’ont d’emblée transporté à l’hôpital.

Seth Andriamarohasina