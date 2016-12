West Center Anosizato veut satisfaire. Il offre le concept de ventes à thèmes.

Entrez, c’est ouvert. Comme promis, le centre commercial West Center sis à Anosizato a ouvert ses portes. En présence des autorités communales et des propriétaires de boutique, Fanja Rama­monjisoa, la gérante des lieux a coupé le ruban samedi matin. Par cet acte, elle a officiellement déclaré l’ouverture des quelques trentaines de box, cinq restaurants, une pharmacie, deux agences bancaires et une aire de jeu pour enfants étalés sur les quelque

3 500m² d’espace sécurisé.

Ventes à thèmes

Rappelons que ce nouveau centre commercial dessert tout l’axe Sud de la capitale. Il se démarque des autres établissements du même genre grâce au concept de « Magic Market » qui est une grande surface en libre-service, mais avec des ventes à thème qui changent tous les mois.

Une solution propice pour les habitants de la zone Anosizato, Ampitatafika et environnant qui n’auront plus besoin de supporter les embouteillages du centre ville pour faire leurs emplettes. Pour le moment, le taux de remplissage du centre n’en est qu’à sa moitié, ce qui peut déjà amplement suffire pour les courses et autres achats essentiels pour toute la famille.

Harilalaina Rakotobe