La population environnante de l’axe occidental de la capitale, plus précisément les habitants d’Anosizato, Ampitatafika et les alentours ne se retrouveront plus dans l’obligation de supporter les contraintes d’un déplacement en centre-ville afin d’effectuer leurs courses et achats.

En effet, le centre commercial West Center ouvrira officiellement ses portes samedi. Ce nouveau centre redonne un nouveau souffle dans le paysage de cette périphérie considérée par beaucoup comme une zone à faible potentiel commercial. Constitué en tout, d’une trentaine de box étalés sur près de 3 500m², dont cinq restaurants, une pharmacie, des aires de jeux pour les enfants, et bien sûr, un parking sécurisé.

Cependant, le centre se démarque des autres établissements de son genre par quelques particularités, dont la proposition du concept de libre-service intitulé « Magic Market », ou encore les séries de ventes flash.

« En plus d’être idéalement situé à la sortie Ouest de la capitale, West Center Anosizato se positionne ainsi comme un point de passage pour tous les usagers de la route nationale numero 1 », explique Fanja Ramamonjisoa, gérante.

« Les propriétaires de boutique sont encore les bienvenus dans l’un des box encore disponibles, pour le moment le taux d’occupation du centre est encore à 40 %, mais ce chiffre ne tardera pas à doubler », conclut-elle.

Harilalaina Rakotobe