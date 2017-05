L’Autorité Nationale chargée des Mesures Correctives Commerciales ou Anmcc a officiellement ouvert ses portes, hier. . Rattaché au ministère du Commerce et de la consommation, cet organisme a pour mission de lutter contre les mauvaises pratiques commerciales qui minent le tissu industriel malgache avec des mesures de répression rigoureuses. « Des opérations d’importation présentant des caractères de « dumping » favorisent notamment la vente déloyale de nombreux produits qui sont mis à bas prix, plombant ainsi la production locale », a soulevé Njara Andrianirina Rarivojaona, directeur technique de l’Anmcc, hier, au siège de l’organisme à Antanimena.

En ce sens, « l’Anmcc entend défendre les branches de production nationale en mettant en œuvre une règlementation nationale en matière de mesures correctives commerciales, en particulier, les mesures antidumping, les mesures compensatoires, et les mesures de sauvegarde. Des domaines qui ne sont traités ni par le ministère du Commerce et de la consommation, ni par le conseil de la concurrence », a t-il poursuivit.

Soa-Mihanta Andriamanantena