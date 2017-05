L’Indonésie se démarque. « Les produits indonésiens comme, les savons, dentifrices, et nouilles constituent la majorité des produits importés qui enregistrent une grande demande. On peut dire que ce pays asiatique est déjà un grand fournisseur de ces produits pour Mada­gascar », selon un respon­sable auprès du ministère du Commerce et de la Consom­mation, joint au téléphone hier. Les pays de l’Asie continuent de démontrer leur puissance économique notamment dans le domaine commercial.

À part les produits importés en provenance de la Chine et de la Thaïlande comme les produits d’habillement massivement présents dans les magasins à Behoririka, l’Indonésie s’installe confortablement sur le marché local avec les produits pharmaceutiques, agroalimentaires, comme les nouilles instantanées, les épices et confiseries et d’autres produits industriels comme la savonnerie.

Partenariat

Diverses marques de produits sont déjà vulgarisées dans des pays, tels Indomie, Formula, Ciptadent, So Klin, on en trouve dans presque tous les distributeurs en plein centre ville comme chez les grossistes à Tsaralalàna et Ambodifilao.

L’ambassade d’Indo­nésie montre également sa volonté de renforcer ses liens avec la Grande Ile. « Nous nous attendons à nouer de plus en plus les relations économiques existantes entre nos deux pays », souligne un communiqué de l’ambassade de la République de l’Indonésie. De plus, des opérateurs économiques venant d’Indo­nésie, dont PT. Kapal Api Global, une société productrice de café réputée d’Indonésie, et PT. Kalbe International, une des sociétés internationales indonésiennes, fabricant de divers types de produits pharmaceutiques, des suppléments en nutrition et des services de santé, sont venus à Mada­gascar lors de la sixième participation de l’Indonésie à la Foire Internationale de Madagascar, la semaine

dernière. « Le but est de chercher d’éventuels nouveaux distributeurs pour ces produits », selon toujours le communiqué. Les produits artisanaux comme les sacs et les chaussures en batik fabriqués par la société PT. Jendela Indo­nesia et la société Karya Mandiri Kusuma et des « snacks » fabriqués par la société PT. Indofood SuksesMakmur et PT. Langkah Mitra Selaras ainsi que PT. Henson Jaya, ont également été représentés durant la FIM 2017.

Sandra Miora Hafalianavalona