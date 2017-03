Les industriels et les consommateurs ont jusqu’à fin de ce mois pour utiliser les petits sachets transparents

Dernière sommation. Les sachets d’une épaisseur de 50 microns sans bretelles ne circuleront plus sur le marché malgache selon les recommandations du ministère de l’Environnement, de l’écologie et de la forêt (MEEF). Le décret n°2014-1587 du 7 octobre 2014 interdit l’importation des sachets et sacs plastiques ainsi que la production pour le marché local, la commercialisation, la distribution et leur utilisation. L’application de cette loi n’est pas effective, ce qui a poussé des industriels à produire des sachets sans manche d’une taille égale ou inférieure à 50 microns. « Un nouveau décret stipule que la date limite de circulation de ces sachets est fixée le 31 mars. Les commerçants les ont utilisés pendant ces quelques années pour emballer la viande, les pains et les légumes entre autres. Une fois à la maison, les usagers les brûlent alors que le moindre contact de cette matière avec le feu dégage une fumée cancérigène », exprime Nohasilalao Nomenjanahary, chef de service de la communication auprès du ministère.

Cette institution, soucieuse de la dimension environnementale émet que ces sachets à faible densité – avec ou sans bretelles – porte préjudice à l’assainissement car ils obstruent les canaux d’évacuation.

Suivi

Les ministères de l’Industrie et du développement du secteur privé, celui du Commerce et de la consommation ainsi que le MEEF annoncent qu’ils vont procéder à un contrôle strict à compter du mois prochain. Le premier inspecte les industriels tandis que le second va surveiller les commerçants. Le MEEF se chargera de sensibiliser les consommateurs quant aux enjeux sanitaires et environnementaux. Même si les industriels annoncent de produire des sachets biodégradables, bioplastiques ou biochimiques, les ministères s’y opposent formellement. Nohasilalao Nomenjanahary ajoute que dans les zones côtières, la dispersion de ces fins sachets sur les plages favorise la pollution marine et asphyxient les poissons. Les avis des consommateurs sont partagés dans la mesure où ceux qui achètent en détail ne peuvent pas se passer de ce type d’emballage. Certains avancent que les usagers devraient s’apprêter à porter des boîtes pour empaqueter leurs denrées.

Farah Raharijaona