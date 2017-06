Faisant partie intégrante de la célébration de la fête de l’indépendance de Madagascar, les lampions se listent parmi les produits les plus demandés en cette période de l’année. Présentés sous de multiples formes, ronde, hexagone, carrée… et en plusieurs colories, les lampions ont fait leur entrée sur le marché depuis quelques jours.

Actuellement, l’esplanade d’Analakely, un des marchés les plus fréquentés de la capitale, est orné par ces produits. Conçu à partir de papier, fil de fer et d’un petit bougeoir à l’intérieur, les lampions de fabrication locale se négocient de 500 à 3 000 ariary. Les prix varient, selon la taille et le design du lampion.

Deux types de marque se disputent le marché. D’un côté, les lampions fabriqués par les artisans malgaches et de l’autre, les gadgets lumineux conçus par les Chinois. Produits de façon artisanale et vendus à très bas prix, les lampions «vita Malagasy» ne font pas le poids contre les jouets «made in China».

Soa-Mihanta Andriamanantena