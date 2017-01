Réduction des coûts de transaction. C’est en quelque sorte l’objectif de l’accord de facilitation des échanges (AFE) de l’Organisation mondial du commerce (OMC). Comme son nom l’indique, cet accord commercial devrait faciliter les échanges commerciaux entre les pays en accélérant le dédouanement des marchandises. « Avec l’application de cet accord, le traitement des marchandises devrait se faire dans un délai plus court et de manière plus transparent avec une procédure plus simple. Ce qui ramène à réduire les coûts de transaction », a fait savoir Dina Rabenandrasana, chef de service économique de l’administration douanière, hier à Anosy.

Les pays en développement n’attendaient plus que la mise en œuvre de cet accord, puisque celui-ci contient des dispositions visant à accélérer le mouvement, la mainlevée et le dédouanement des marchandises. Des résultats probants sont donc attendus à l’issue de cet accord. C’est donc une opportunité qui s’offre à chaque pays membre pour accroître davantage sa croissance économique, et de permettre aux entreprises d’être plus compétitives dans les espaces régionaux.

Mais en attendant sa mise en œuvre effective, des réformes de facilitation devraient ainsi être engagées. C’est pourquoi, le pays avait mis en place hier le comité national de facilitation des échanges (CNFE), avec à sa tête le directeur général des douanes et le directeur général du commerce extérieur au sein du ministère du commerce et de la consommation.

Adopté en 2013, lors de la neuvième conférence ministérielle de l’OMC qui s’est tenue à Bali, en Indo­nésie, le protocole d’accord sur la Facilitation des échanges (accord de Bali), entrera en vigueur, lorsque les deux tiers des pays membres l’auront ratifié.

Lova Rafidiarisoa