Pour améliorer les échanges commerciaux maritimes, le respect des normes sécuritaires dans les installations portuaires est plus qu’indispensable.

La place stratégique de Madagascar dans le trafic mondial oblige. Les autorités sont préoccupées plus que jamais dans la sécurité maritime. Dans ce sens, la Grande île bénéficie d’une coopération active dans la sécurité maritime de la part de ses grands partenaires. Le mois dernier, le navire espagnol ESPS Relampago de l’EU Navfor Atlanta a effectué une visite du port d’Antsiranana. Pour l’occasion, des exercices d’entraînement ont été effectués conjointement entre les Forces navales malgaches et l’équipage européen. Quelques jours plus tard, c’est au tour des Etats-Unis de venir prêter main forte à Madagascar en termes de sécurité maritime. La marine malgache s’est vue doter d’un nouveau navire offert par les Américains.

Sécurité maritime

L’intervention des Amé­ricains et des Européens dans la sécurité maritime au niveau de l’océan Indien et du golfe d’Aden est importante pour l’ensemble des pays concernés, à commencer par Madagascar. Dans ce sens, l’Agence portuaire maritime et fluviale (APMF) ne compte plus les ateliers et réunions internationaux permettant de construire pierre par pierre une sécurité maritime nationale. En plus, il y a aussi les choix techniques. « Ce point ne doit pas être pris à la légère. Il fait l’objet d’une concertation entre les différents acteurs économiques du pays en ce moment. Et pour choisir la bonne stratégie maritime, il faut regarder chez nos partenaires comment les choses fonctionnent pour le contrôle des navires, les infrastructures portuaires. Tout en gardant le cap vers cette modernisation annoncée, unique voie vers l’indépendance sécuritaire », a souligné un responsable auprès du gouvernement.

Pour améliorer leurs échanges commerciaux maritimes, certains pays africains ont choisi d’avancer dans la mise en conformité des normes sécuritaires internationales. « En Côte d’Ivoire, le Port autonome d’Abidjan observe depuis 2004 toutes les exigences du Code ISPS, cette norme de sécurité internationale recommandée par les principaux acteurs économiques internationaux. A Abidjan, cette opération a porté également sur l’établissement d’une évaluation et d’un plan de sûreté par installation portuaire, la formation des PFSO (ndlr : agent de sûreté de l’installation portuaire) et des autres agents du port impliqués dans la gestion de la sûreté, la réalisation de tests et audits internes, la réalisation d’exercices et d’entraînements. En plus de l’installation de l’équipement complet du point de contacts ISPS, le port d’Abidjan a entrepris diverses actions », a expliqué notre interlocuteur.

Lova Rafidiarisoa