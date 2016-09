Madagascar est à la traîne. Centres de formation, compagnies maritimes, ports, chantiers navals font défaut. Les premiers concernés tirent la sonnette d’alarme.

Le transport maritime du commerce malgache est en régression. Madagascar peine à suivre l’évolution mondiale alors que le transport maritime évolue énormément avec les nouvelles technologies mais aussi avec des nouvelles conventions. « Nos ports sont largement dépassés par ceux de nos voisins de l’océan Indien. Alors que Madagascar était une zone d’éclatement dans le temps », se désole Andriam­parany Ravelona­rivo, coordonateur national du collectif des Officiers de la marine marchande malagasy (Comarma), durant la conférence-débat axée sur le problème du secteur maritime qui s’est tenue à l’Institut d’études politiques de Madagascar, hier.

Pour cause, la disparition des flottes maritimes malgaches (la société malgache de Transport maritime, la compagnie malgache de Navigation ou encore la compagnie malgache de Transport pétrolier) et la fermeture des ports comme celui de Mananjary, de Manakara ou encore de Morondava. À ceux-ci s’ajoute la faiblesse de nos échanges commerciaux avec l’extérieur, notamment dans les exportations.

Orientation

Pourtant, « l’économie malgache dépend énormément de tous ces produits d’exportation. Les relations commerciales à l’étranger reposent sur le transport maritime. Et même dans le monde, 90% du commerce mondial est assuré par le transport maritime », souligne Gabriel Rasamoely, membre du bureau de Comarma.

Aussi, des mesures s’imposent elles pour redresser ce secteur. « Il faut avoir une volonté politique. C’est-à-dire une ligne générale de conduite pour l’avenir du transport maritime à Madagascar. Celle-ci concerne, entre autres, la réouverture et la mise aux normes de tous les ports, mais aussi le développement du chantier naval », explique Andriam­parany Ravelo­narivo. Récemment, le gouvernement japonais a accordé près de 370 millions d’euros, un financement à titre de prêt avec un taux d’intérêt de 0,01% remboursable sur 40 ans, pour mettre en œuvre le projet d’extension du port de Toamasina. Mais tout métier et tout secteur ont aussi besoin d’orientation. Et cette orientation nécessite de vrais techniciens du secteur. « Le financement des écoles de formation et la valorisation du métier de la mer s’avèrent indispensables, pour que les marins ne soient plus obligés de s’expatrier. Sachant qu’il y a une forte demande en gens de la mer dans le monde », a soutenu Gabriel Rasamoely.

Cette conférence débat entre dans le cadre de la journée mondiale de la mer qui sera célébrée demain et qui aura pour thème, « le transport maritime, indis­pensable pour le monde » cette année.

Rado Andriamampandry