Les acteurs francophones du commerce international discutent des solutions possibles sur l’application de l’accord de Nairobi.

À la veille du sommet de la Francophonie, les différents ateliers, réunions, séminaires des pays francophones s’enchaînent. Après la société civile, c’était au tour des acteurs francophones du commerce international de discuter autour de l’application des décisions de la dixième conférence ministérielle de l’Organisa­tion mondiale du commerce (OMC) qui s’est tenue à Nairobi en décembre 2015.

Les participants auront jusqu’à demain pour discuter sur les problèmes rencontrés par chaque participant sur certains points de cette entente commerciale. L’idée des organisateurs est, ainsi, de fournir les outils essentiels pour permettre à chaque pays, aux cadres et aux négociateurs de trouver les solutions appropriées à chaque problème et en particulier ceux des problèmes du commerce en Afrique.

Négociation multilatérales

« Il faut souligner l’importance pour la Francophonie de bien maîtriser les résultats de cette conférence, ainsi que le programme de travail post-Nairobi qu’ils impliquent. Elle participera mieux aux futures négociations multilatérales sur la nouvelle architecture du commerce international, notamment, et en tirera un meilleur profit en vue des processus de transformation structurelle de leurs économies », comme l’a déclaré Malik Sarr, directeur du bureau régional de l’Organisation internationale de la Franco­phonie (OIF).

Cet atelier d’Antana­na­rivo vise à mettre à niveau la connaissance des participants, à sensibiliser les autres pays membres l’appro­priation et/ou ratification de cet accord, et à renforcer l’implication des organisations régionales et d’autres partenaires dans l’offre d’assistance technique en matière de renforcement des capacités en politiques commerciales en faveur des pays en développement de l’espace francophone.

Les membres de l’OMC ont conclu à Nairobi une série de décisions sur une série d’initiatives commerciales. Le paquet de Nairobi contient une série de six Décisions ministérielles concernant l’agriculture, le coton et des questions en rapport avec les pays les moins avancés.

Lova Rafidiarisoa