Des petites et moyennes entreprises malgaches suivent actuellement une série de formations liées à l’exportation.

L’accès aux marchés internationaux est toujours un véritable casse-tête pour les entrepreneurs, surtout les petits. Nombreux d’entre-eux rêvent de voir leurs produits sur les rayons des boutiques à l’étranger. Mais comment fait-on pour y parvenir La réponse serait sans doute avec l’international trade board of Madagascar (ITBM). Cette structure de promotion des exportations à Madagascar avait organisé une formation des entreprises sur la technique de l’exportation.

« À travers cette formation, les dirigeants de petites et moyennes entreprises peuvent renforcer leur capacité sur la technique de l’exportation et développer leurs connaissances sur les démarches à l’exportation. Des modules sont conçus pour permettre à ces entrepreneurs de dénicher le marché potentiel pour leurs produits », a fait savoir hier Tahiry Rajaonarimanana, secrétaire général de l’ITBM hier à Anosy à l’occasion du lancement de ces séries de formation.

Même si les petites et moyennes entreprises malgaches exportent déjà leurs produits, la plupart ont encore beaucoup de chemin à parcourir avant d’accéder aux marchés internationaux.

La concurrence s’intensifie et est de plus en plus rude. Le marché d’exportation propose un salut non négligeable à ces entreprises. « Les commerçants maîtrisent parfaitement le marché local. Ce qui n’est pas le cas pour les exportateurs. Le marché d’exportation devient de plus en plus exigeant sur certains critères, surtout l’authenticité et la qualité des produits. Les exportateurs doivent maîtriser au mieux ces standards du marché international », soutient ce responsable.

L’animation et la tenue de stands pendant les salons, le financement des entreprises exportatrices, le business plan pour les entreprises exportatrices, le télémarketing et les réseaux sociaux, l’accès aux marchés de l’Europe de l’Est comme la Turquie, l’Asie, l’Amérique du Nord, l’accès aux marchés régionaux figurent parmi les thèmes abordés par ces entrepreneurs.

« Même si nous avions déjà exercé le marché de l’exportation, la mise à jour des connaissances est plus que nécessaire dans nos métiers. Ces derniers temps, de nouveaux horizons de marché se proposent. Et si l’on veut exporter dans ces pays, il faut bien maîtriser le marché », a soutenu une responsable d’une entreprise artisanale participant à la formation.

Lova Rafidiarisoa