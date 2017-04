L’augmentation de l’importation de produits chinois ces dernières années place la Chine en premier pays fournisseur du pays.

Les produits chinois sont partout à Madagascar. Au cours des deux premiers mois de cette année, les produits « Made in China » se classent en tête des importations de la Grande île, confortant la première place de la Chine comme fournisseur de Mada­gascar. D’après les chiffres publiés par la direction générale des douanes, les valeurs des marchandises importées depuis l’Empire du milieu sont de 340,2 milliards pour les mois de janvier et février.

Au cours des cinq dernières années, on peut noter une ascension fulgurante des produits « Made in China » sur le marché malgache. Les importations passent de 870,4 milliards ariary en 2011 à 1 633,4 milliards ariary en 2015. L’année dernière, elles sont de l’ordre de 2085 milliards ariary. Ce qui place la Chine pour la première fois comme premier fournisseur de la Grande île, détrônant ainsi l’Europe.

Des chiffres qui illus­trent les intérêts de Mada­gascar pour la Chine, et que cette dernière rend bien avec un taux d’investissement en hausse régulière. En 2015, elle est considérée comme étant le premier investisseur du pays. Puisque sur les 484 entreprises étrangères créées, 168 sont chinoises, suivies de près par les entreprises françaises avec 110 nouveaux établissements.

Balance déficitaire

La forte présence des intérêts chinois dans le paysage économique malgache confirme bien cette place de numéro un. La télécommunication, l’énergie, la construction, le commerce, l’industrie minière, le textile, l’industrie sucrière, l’agriculture sont autant de secteurs qui intéressent ces entreprises.

Par ailleurs, la balance commerciale avec la Chine est déficitaire. Le marché chinois ne représente en effet que 6% des exportations des produits malgaches avec une valeur marchande de 90,1 milliards ariary, si l’on tient compte des chiffres réalisés au cours des deux premiers mois de l’année. Ce qui n’est pas loin de la performance réalisée en 2016 avec 8% du marché des exportations. Elle se positionne ainsi en sixième position.

Pour l’exportation, le marché de l’Union européenne est la première destination des produits malgaches. Le marché européen représente ainsi 32% des exportations malgaches. Le marché européen est talonné par celui des pays membres de l’accord de libre-échange nord-américain, c’est-à-dire les États-Unis, le Canada et le Mexique.

Lova Rafidiarisoa