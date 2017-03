Les marchands devront écouler leur stock de sacs plastiques inférieurs

à 50 microns, ce jour. Des sanctions s’ensuivront.

Fin de vie des petits sacs plastiques. L’État lance à nouveau le défi de supprimer du territoire, la circulation des sacs plastiques d’une épaisseur inférieure ou égale à 50 microns, avec ou sans bretelles. La direction du commerce et de l’environnement, au sein du ministère du Commerce et de l’Environnement se chargera du suivi. Elle ira en douce dans ses actions, selon son directeur, Jacques Benjamin Pucot. «Nous allons, d’abord, vérifier si ces sacs continuent à être vendus sur le marché. Si tel est le cas, nous allons les ramasser», avance-t-il. L’État ne s’en prendra pas directement à ces détaillants, mais plutôt aux fournisseurs et aux producteurs. Des visites inopinées au sein des grossistes et des producteurs seront ainsi effectuées. «Si ces petits sacs sont toujours vendus sur le marché, c’est qu’il y a certainement des fournisseurs, et nous allons les découvrir», enchaine-t-il.

Le nouveau décret remplaçant celui du 7 octobre 2014 met, par ailleurs, l’accent sur l’identité des producteurs. Ainsi, leur identité doit être mentionnée sur les sacs.

Nocif

Les marchands doivent écouler, ce jour, leur stock de sacs plastiques d’une épaisseur inférieure ou égale à 50 microns, quelles que soient leurs formes, leurs densités et leurs dimensions, ainsi que les sacs plastiques d’une épaisseur supérieure à 50 microns, sans indication du nom du producteur, car ils seront bannis du territoire malagasy, à partir de demain. Hier, pourtant, des marchands avaient encore des piles de ces petits sacs transparents sans bretelles. «Nous allons jeter 10 000 ariary par la fenêtre si nous n’arrivons pas à les épuiser avant demain, nous les avons achetés à 80 ariary», déplore Mialy Rakoto­manantsoa, une commerçante à Mahazo. Les bouchers se trouvent aussi dans

l’embarras. «Nous sommes obligés de réutiliser les papiers journaux bien que nos clients ne les apprécient pas», se plaint Tiana Randrianarisoa, un boucher.

Miangaly Ralitera