«Economie et insurrection malgache de 1947 ». C’est le thème d’une grande manifestation scientifique qui se tiendra à l’Université Paris-Sorbonne (Paris IV) le 31 mars 2017. Organisée dans le cadre des commémorations du 70e anniversaire de l’insurrection malgache de 1947, la manifestation « invite les chercheurs à revisiter l’histoire de Madagascar relative à cet événement tragique en mettant, cette fois-ci, l’accent sur le contexte et les conséquences économiques de cette insurrection », explique Bearisoa Rakotoniaina, alias Prince, chargé de la coordination de l’événement.

« L’idée n’est pas de relativiser la douleur, visiblement encore profonde, de la plupart des Malgaches en rapport avec cette phase historique », poursuit-il. Mais « il est temps de repenser toutes les considérations du passé commun entre la France et Madagascar, en vue d’une coopération plus franche et mutuelle dans le futur ».

Bearisoa Rakotoniaina, chercheur associé au Centre Roland Mousnier de La Sorbonne et enseignant au département de sociologie de l’Université d’Antana­narivo, appelle également l’État à créer un Comité international de coordination pour les commémorations de l’insurrection de mars 1947. Pour lui, « il s’agit d’une façon de donner une dimension internationale aux commémorations ».

Il souhaite, d’ailleurs, « que ces commémorations ne se limitent pas aux dépôts de gerbes ou à des cultes œcuméniques. Elles devront amener les Malgaches à une prise de conscience sur le développement du pays ». Car « désigner la colonisation pour expliquer le retard de Madagascar en matière de développement économique et sociale ne suffit plus. Avec 56 ans d’indépendance, les Malgaches sont les seuls maîtres à bord du destin de la Grande île », conclut le jeune chercheur.

Bodo Voahangy