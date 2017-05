Les forces de l’ordre ont été légion samedi à Analakely, pour sécuriser l’ancienne place du 13 mai. La journée de commémoration a été calme.

Super-sécurisé. L’usage du superlatif n’est pas exagéré, au regard des quelque trois-cents éléments de l’État major-mixte opérationnel (EMMO), déployés samedi, durant la journée de commémoration du 45e anniversaire du 13 mai 1972. Une forte sécurisation pour éviter les débordements et d’éventuels troubles.

Trois entités ont déposé des gerbes de fleurs sur l’ancienne place du 13 mai 1972, devenue l’esplanade de l’hôtel de ville d’Antananarivo. Une poignée d’anciens militants de l’époque, quelques membres du parti Masters créé par Alain Ramaroson, ancien conseiller supérieur de la Transition (CST), et des têtes du « Rodoben’ny Malagasy tia tanindrazana ho an’ny fanorenana » (RMTF) ont fait le déplacement à Analakely. Tout ce petit monde a effectué le devoir de mémoire en début de matinée.

Analakely et ses environs ont été calmes, samedi, au point que la commémoration aurait pu passer inaperçue. Seule la présence massive des forces de l’ordre a indiqué que la journée coïncidait avec une date historique pour Madagascar. Très tôt, la partie de l’avenue de l’indépendance passant devant l’hôtel de ville a été interdite de circulation. Même les piétons ont été priés d’emprunter la partie du trottoir du côté des arcades.

Dissuasion

Autour des locaux de la mairie de la capitale, un double rideau de sécurité a été mis en place par les éléments de la police nationale, de la gendarmerie nationale et de l’armée. Les camions transportant les éléments des forces de l’ordre étaient stationnés de part et d’autre de l’axe interdit temporairement à la circulation des personnes et des véhicules. Le va-et-vient d’un cortège de 4×4 des forces de sécurité a permis de casser l’ennui des éléments en piquet.

Comme annoncé lors d’une conférence de presse de l’Organe mixte de conception (OMC) d’Antananarivo vendredi, ceux qui ont voulu commémorer la date du soulè- vement populaire pour contester la politique appliquée par Philibert Tsiranana, ancien Président, n’ont eu droit qu’à une dizaine de minutes. Le moindre attroupement de personnes autour de l’ancienne place du 13 mai a été dispersé par les forces de l’ordre.

Pour sa dernière conférence de presse dans le cadre de l’OMC, en tant que commandant de la Circonscription inter-régionale de la gendarmerie nationale (CIRGN) d’Antananarivo vendredi, le général Florens Rakotoma­hanina a soutenu que les renseignements indiquent des groupes de personnes comptant profiter de la journée de commémoration pour embraser la ville. En réponse, l’officier général a activé près de six-cents éléments, dont trois-cents postés à Analakely.

« Tous ceux qui ne respecteront pas les instructions de la préfecture, tous ceux qui voudront rameuter la foule seront immédiatement arrêtés », a prévenu l’ancien commandant de la CIRGN. Une réponse aux leaders RMTF qui ont annoncé, lors d’une conférence de presse au début de la semaine dernière qu’interdiction ou pas, ils tiendront une manifestation à Analakely, pour marquer le 45e anniversaire du soulèvement du 13 mai 1972.

Au final, les membres du RMTF n’ont été qu’une poignée à s’être déplacés pour déposer une gerbe de fleurs devant l’hôtel de ville. Les craintes d’éventuels débordements risquant d’entraîner une réaction en chaîne et créer des troubles de grande envergure pourraient expliquer l’important dispositif déployé samedi. « Dans cette conjoncture socio-économique critique, annihiler la moindre étincelle d’acte de contestation ou de mécontentement pourrait expliquer cette mesure dissuasive », opine un analyste. « Jamais la commémoration du 13 mai n’a fait l’objet d’autant de restrictions », a pesté maître Willy Raza­finjatovo, devenu célèbre durant les manifestations de 1972 avec l’expression « oh la la ! ».

Garry Fabrice Ranaivoson