La communauté des affaires du Comesa appelle les États membres de ce marché com­mun à prendre davantage d’engagements, en faveur des micro et petites entreprises.

Pour un marché plus compétitif. La communauté des affaires du marché commun de l’Afrique orientale et australe (Comesa) réclame une meilleure inclusion des micro et petites entreprises. Plus de 200 délégations issues du secteur privé et public ont débattu pendant deux jours, les 12 et 13 octobre à Ivato, pour trouver des réponses stratégiques et des actions qui abordent directement les questions concernant la capacité technique, l’accès aux marchés et la compétitivité des petites et moyennes entreprises.

Dans sa déclaration à l’issue de cette réunion, la communauté des affaires de la « région » a confirmé « la décision du 9e Forum d’affaires du Comesa en 2014, qui mettait l’accent sur le renforcement de la compétitivité de l’industrie grâce à l’intégration de petites et moyennes entreprises dans les grandes chaînes d’approvisionnement et de valeur en Afrique ».

Dans cette résolution, elle invite ainsi les « États mem­bres à soutenir les micro et petites entreprises dans la certification de leurs entreprises, afin de combler cette lacune qu’ils rencontrent dans l’accès aux marchés, en raison des limitations de satisfaire aux exigences standards des compagnies d’acheteur ».

Échanges faibles

Avec ses 500 millions de consommateurs pour un produit intérieur brut (PIB) de 650 millions de dollars américain, ce bloc économique représente une grande potentialité pour les produits malgaches, ou bien des États membres. Malgré tout, les échanges commerciaux entre les états membres de ce bloc économique sont encore très faibles. Les exportations entre les pays membres sont évaluées à 10,6 milliards de dollars en 2012 et 8,2 milliards de dollars en 2015. Tandis que les importations depuis les autres pays se chiffrent 183 milliards de dollars en 2015 et le 73 milliards de dollars pour les importations. Ces données sont disponibles sur le site du centre du commerce international (ITC), un organisme spécialisé dans la recherche et l’analyse des données sur le commerce international.

Le renforcement de certains points dans les échanges intra-régionaux pourrait renverser cette tendance. C’est pourquoi la communauté des affaires du Comesa invite les États membres « à renforcer les systèmes de conformité d’accès aux marchés au niveau national par la création ou la mise à niveau des laboratoires nationaux et régionaux existants, et en investissant dans les compétences et le développement des capacités techniques ».

Lova Rafidiarisoa