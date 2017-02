Vigilance. En prévision des effets des nouvelles donnes géopolitiques sur Madagascar et la région océan Indien, le grand cercle du Centre d’études diplomatiques et stratégiques (CEDS) organise un colloque les 23 et 24 février, au Carlton Anosy.

Deux jours de réflexion sur le thème : « La stabilité du “Grand océan Indien”, et de son arrière-zone dans un monde multipolaire en pleine mutation : Perspec­tives géostratégiques et géoéconomiques ». Dans un communiqué de presse, le CEDS explique qu’« au regard de la multiplication des acteurs multilatéraux dans le Grand océan Indien et la complexité des nouvelles donnes géopolitiques, Mada­gascar doit appliquer la vigilance diplomatique, au même titre que les autres acteurs dans leurs stratégies de préservation de la stabilité dans cette zone ».

Réfléchir sur la gouvernance, la sécurité, l’économie et les échanges au sein du « Grand océan Indien » et son arrière-zone est l’objectif des deux jours de colloque. Il s’agit également d’aborder le lien entre l’économie et la diplomatie dans cette sous-région. Les échanges permettront, par ailleurs, de trouver des voies d’anticipation face aux « incertitudes découlant des stratégies d’influence des grandes puissances et des puissances émergentes, qui laissent planer la réversibilité de la situation », dans un contexte d’une nouvelle ère dans les relations internationales.

Outre les acteurs malgaches, des centres et institutions étrangers prendront également part à cette rencontre organisée par le CEDS. L’Institut de recherches stratégiques de l’école militaire de Paris (IRSEM), l’Institut de Résilience nationale et de défense de l’Indonésie (LEMHANNAS), ainsi que le Centre d’études stratégiques sur l’Afrique (CESA) des États-Unis seront de la partie.

Garry Fabrice Ranaivoson