Enseignants du collège La Lumière, treize Turcs risquent, l’expulsion. En attendant, ils sont sous surveillance dans un bureau du ministère de la Sécurité publique.

Garde à vue Une source auprès du ministère de la Sécurité publique conteste le qualificatif mais, la scène y ressemble, cependant. En attendant leur probable « expulsion », treize personnes de nationalité turque, sont « retenues sous surveillance dans un bureau du ministère de la Sécurité publique ». Un mail de détresse de la « communauté turque » à Mada­gascar, diffusé, hier, affirme qu’ils sont « enfermés en cellule ».

La source auprès du ministère de la Sécurité publique contactée, indique qu’« il ne s’agit ni d’une garde à vue, ni d’une résidence surveillée mais, d’une mesure administrative ». Les treize Turcs sous la coupe d’une « mesure administrative » donc, s’avèrent être des membres du corps enseignant du collège La Lumière, sise à Talatamaty. Leur « expulsion », fait suite à la découverte qu’ils étaient en possession de faux papiers de séjour.

« Ils sont, à Madagascar, depuis l’année 2002. Comment se fait-il qu’ils aient utilisé de faux papiers tout ce temps, sans avoir été découverts », houspil­lent des parents d’élèves du collège venus faire un sit-in devant le ministère de la Sécurité publique, hier. Ces derniers réclament que « l’expulsion », des enseignants ne se fasse qu’à la fin de l’année scolaire.

« L’enseignement de nos enfants va être chamboulé. Nous demandons qu’ils restent au pays et continuent leur travail, jusque là », réclament ces parents d’élèves. L’avocat des turcs indique, cependant, qu’ils ont été notifiés de leur avis d’expulsion, lundi, et que l’acte doit être exécuté dans les « 48 heures », qui suivent la notification.

Exigences

La source auprès du ministère de la Sécurité publique n’a, pourtant, pas confirmé cette information. « Nous ignorons encore quand ils devront partir. S’ils sont encore retenus dans le pays, nous les renverrons chez eux », ajoute-t-elle. Les parents d’élèves d’hier, ont rencontré les responsables de ce département ministériel, hier, pour leur faire part de leurs doléances et comptent s’entretenir sur le sujet avec le Premier ministre.

Au regard du contexte, certains voient en cette décision d’« expulsion », une réponse favorable aux revendications de Recep Tayyip Erdogan, président turc. Dans une croisade contre ses adversaires politiques, notamment, Fethullah Gülen, un intellectuel musulman qu’il considère comme son principal rival, le chef d’État turc, à l’instar de ses discours dans d’autres pays, a réclamé à l’État malgache la fermeture des institutions ayant des liens avec la fondation Gülen.

Des pays comme, le Maroc, ont accédé aux « exigences », de l’homme fort de la turquie et fermé les établissements inhérents à la fondation de son rival politique. Pour les observateurs, Madagascar semble leur emboîter le pas afin de garder de bonnes relations avec la Turquie. La proximité temporelle des faits ayant déclenché la procédure d’expulsion des treize enseignants turcs avec la visite d’État de Recep Tayyip Erdogan, à Madagascar, le 24 et 25 janvier dernier, permet le rapprochement.

Les événements se sont, en effet, subitement accélérés, dans les jours qui ont suivi la visite du Président de la Turquie. Un réseau de faussaires a été démantelé, fin février. Ses membres produisaient de faux papiers pour des étrangers résidant, à Madagascar. Une affaire dans laquelle ont été happés les treize enseignants du collège La Lumière.

Miangaly Ralitera et Garry Fabrice Ranaivoson