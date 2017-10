Le « Manuel pratique de contrôle de légalité des actes des Collectivités Territoriales Décentralisées à l’usage des Représentants de l’État » a été officialisé hier, lors d’un atelier à l’Hôtel Carlton Anosy.

L’élaboration et l’officialisation dudit manuel s’inscrit dans le cadre du Programme de Réformes pour l’Efficacité de l’Admi­nistration, une initiative du ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation, et soutenu par l’Union Européenne.

Présent à la cérémonie, le président de la République, Hery Rajaonarimampianina, a déclaré qu’il est logique que les collectivités territoriales décentralisées bénéficient d’un appui à la hauteur de leur mission, et de leurs attentes en matière de bonne gouvernance et de développement local. « La réalisation de ce manuel pratique est l’aboutissement des efforts du Gouvernement dans ce sens, et constitue, d’une part un outil de travail apportant des précisions nécessaires sur le contrôle des actes des Collectivités Territoriales Décentralisées. D’autre part, il devient un encadrement visant la bonne gouvernance et la transparence dans la gestion des affaires locales », a-t-il soutenu.

Avec le manuel, une base de données régissant les actes des CTD est fournie aux représentants de l’État. L’élaboration de ce manuel vise l’objectif de l’harmonisation du contrôle de légalité de ces actes.

Étique et déontologie

Le rôle des chefs de districts se résume ainsi à contrôler et donner des observations aux actes communaux. Le manuel permet aussi la mise à la disposition des acteurs locaux d’un instrument adéquat pour une meilleure transparence de la gestion publique locale.

Selon le chef de l’État, le contrôle de légalité doit permettre aux collectivités territoriales décentralisées de développer les initiatives locales, et de pouvoir atteindre l’autonomie administrative et financière. Toujours selon lui, l’importance de l’éthique et de la déontologie, ainsi que de la bonne conduite devant régir les actions, est mise en pratique par les administrateurs civils auxquels ce manuel est notamment destiné. « Il est question de redevabilité, de comportement, de respect des usagers, de diligence, du secret professionnel, de loyauté à l’autorité constituée, et de l’obéissance hiérarchique », a-t-il souligné.

Pour Théodore Randria­maenina, directeur général de l’administration du Territoire, ce manuel est unique à tous les représentants de l’État. « Ce manuel englobe toutes les techniques de gestion d’un territoire pour tous les représentants de l’État », a-t-il expliqué.

Loïc Raveloson