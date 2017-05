Le projet de nouveaux codes minier et pétrolier ne fait pas l’unanimité. Les parties prenantes ne sont pas prêtes pour cette premiere session parlementaire.

Catégorique. À entendre l’Organisation de la Société civile sur les industries extractives (OSCIE), le Club Développement et Éthique (CDE) et le projet Taratra de la conférence des Évêques de Madagascar (CEM), le projet de codes minier et pétrolier concocté depuis 2014 pour remplacer celui de 2005, en vigueur, ne doit pas encore passer à l’Assemblée nationale. « Il contient encore des points de discorde et des points tout à fait discutables », précise Serge Zafimahova du CDE lors de la conférence débat sur le secteur extractif à Faravohitra, hier. « La durée de validité de quarante ans tendant vers l’infini et l’immensité de la superficie possible pour les permis d’exploitation sont léonines. Cette situation contribue à favoriser la spéculation des permis et même du foncier. Pour les petites mines, les permis de recherche et d’exploitation ne doivent être accordés qu’aux nationaux alors qu’on voit une compagnie chinoise détentrice de ce type de permis. Aucun changement sur ce point n’a été fait dans le nouveau projet de codes. Aucune société de droit malgache n’a toujours le droit d’effectuer des levées de fonds de capitaux étrangers », explique-t-il.

Inexistante

D’après le CDE, il n’est stipulé nulle part que les permis d’exploitation ne sont delivrables aux étrangers qu’après la détention d’un permis de recherche. Il est inconcevable d’exploiter les terres rares, alors que le futur code n’en touche mot. « Enfin, nous ne sommes pas du tout d’accord avec la perception des ristournes qui ne doivent retourner qu’aux collectivités d’exploitation, et ne doivent pas ainsi être partagées ici et là », explique encore le président fondateur de l’OSCIE.

Près de 250 millions de dollars sont annuellement générés par le trafic d’or « alors que nous ne disposons pas d’un kilo d’or monétaire », indique Serge Zafimahova. Joseph Randriamiarison, un économiste présent au débat a avancé que la politique minière n’est pas du tout claire. Celle-ci n’a jamais été publiée officiellement depuis 2014 où des experts l’ont conçue avec le ministère des Mines et du pétrole.

Haja Randria Arson de Transparency International confirme en outre que des données et statistiques précises n’existent même pas.

Mirana Ihariliva