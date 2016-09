« Faire comme si le texte n’existait pas ». Le Mouve­ment pour la liberté d’expression, auquel n’appartien­nent pas tous les journalistes en exercice, annonce « rejeter en bloc le code de la Communication » et indique « ne pas tenir compte de sa promulgation ». Lançant un défi à l’État, il soutient vouloir « publier toutes les informations dont le public a besoin ».

Avec cette décision du MLE, l’on s’attend, dans les prochaines semaines, à un véritable déluge de déballages sur la vie privée des hommes politiques. Des révélations sur ce qui se trame dans les salles de réunion fermées à double tour par les gouvernants pour ne laisser filtrer aucune information sont également attendues. Sans parler d’éventuelles prises de vue, voire des séances photos dans les musées et dans les locaux militaires.

Au-delà du défi, le challenge sera de marier la provocation et l’éthique, et pourquoi pas de réaliser enfin, dans les règles de l’art et dans le respect de la déontologie, les investigations que les autorités semblent vouloir empêcher à travers ce code. L’enjeu étant la crédibilité de la profession.

La question est aussi de savoir si, face à des actions devenues illégales grâce au code de la communication, l’État osera faire exécuter les différentes dispositions répressives prévues par le texte contre les journalistes en cas de publication d’informations interdites. Sa crédibilité est également en jeu, d’autant que les médias qui sont proches des autorités ne sont pas des modèles en matière de respect des lois.

Lova Rabary-Rakotondravony