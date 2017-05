Le Centre national de Recherches industrielles et technologiques détient le plus grand nombre de brevets déposés. D’autres perspectives sont en vue.

Mission accomplie. À travers ses multiples réalisations, le Centre national de Recherches industrielles et technologiques (CNRIT) a réussi à relever le défi d’effectuer des recherches concrètes pour le développement économique du pays. « Le CNRIT revêt de valeur l’ensemble de la Recherche à Madagascar. Le Centre est spécialisé en recherches sur le développement de l’agriculture, des industries et de l’énergie, mais nous travaillons également dans l’amélioration de l’environnement. Notre travail contribue grandement à la dynamisation des autres centres de recherches nationaux », explique le professeur Roger Marie Rafanomezantsoa, directeur du CNRIT.

Le centre excelle dans les recherches sur la transformation agricole, pour ne citer que la conception d’un séchoir solaire pour les fruits séchés, le traitement des déchets, les engrais bio tels que le Zezika volkanika (Zevo) ou engrais volcaniques. La valorisation de l’alcool de canne et de fruit pour la fabrication de biocarburant, du jatropha en savon de ménage, du toaka gasy pour la production de bio éthanol et surtout la valorisation des résidus biocompost en biogaz, relèvent des activités des chercheurs du CNRIT.

International

Vingt brevets ont été déposés à l’Office malgache de la propriété industrielle (OMAPI). « De grandes firmes industrielles malgaches tiennent leur succès grâce à la contribution majeure du CNRIT», confie le directeur.

Le défi des trente prochaines années est de briller sur le plan international » précise encore le premier responsable du CNRIT qui prépare de grandes manifestations pour marquer le poids de son existence dans le pays depuis 1987. D’ailleurs, en ce sens, un protocole d’accord a été récemment signé avec le Fivmpama (Groupement des opérateurs économiques malgaches) et un autre avec Ecolodesign, une entreprise belge de construction écologique qui promeut l’utilisation du bambou. Le CNRIT exposera aussi son savoir faire sur l’obtention de briquettes de vétiver lors de la grande foire sur l’énergie renouvelable qui se tiendra à Astana au Kazahkstan.

Les réalisations des cinq départements de recherches du CNRIT (chimie, énergétique, métallurgie-géologie-céramique, informatique- électronique et génie civil) seront aussi mises en avant à travers une campagne de communication nationale, des descentes dans les régions, des activités sportives et autres festivités entre autres, sont prévues pour faire connaitre les réalisations du CNRIT.

Par ailleurs, une meilleure contribution du centre dans le développement du secteur extractif industriel, qui a été quelque peu sollicitée, est vivement attendue. On apprend enfin qu’un partenariat avec l’AMDP (Agence malgache de développement économique et de promotion des entreprises) est en cours de gestation.

Mirana Ihariliva