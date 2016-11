Le Premier ministre Solonandrasana Olivier Mahafaly, et le ministre de la Défense nationale, le général Béni Xavier Rasolofonirina, ont représenté l’Exécutif, à la messe de clôture de l’année du jubilé de la miséricorde de Dieu, hier, à Antanimena. Des présences qui pourraient être un clin d’œil à l’endroit de l’église catholique, la Conférence des évêques de Madagascar (CEM), chahutée et sensiblement écorchée par les proches de la présidence de la République, il y a quelques semaines. La CEM, dans sa déclaration du 12 août, avait, également, demandé à l’État de « protéger et respecter le droit et la liberté de religion ».