Madagascar en mauvaise position. Le nombre de cyclones qui toucheraient la Grande île pourrait augmenter. « D’habitude, on a deux ou trois cyclones pendant la saison cyclonique, cette fois-ci, il pourrait y en avoir plus», explique le général de division, Charles Rambola­rison, secrétaire exécutif adjoint du bureau national de la gestion des risques et catastrophes (BNGRC).

La direction générale de la Météorologie ne voulait encore rien confirmer. « C’est la tendance générale au niveau de la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC) qui est déjà établie, et nous sommes en train d’établir le bulletin cyclonique à Madagascar, en ce moment », soutient un technicien de la météo. Toutefois un autre technicien de la météorologie a déjà confirmé que le phénomène La Nina qui se renforce actuellement, apportera sûrement de fortes pluies, à Madagascar.

Par ailleurs, le général Charles Rambolarison estime que la gestion des risques et des catastrophes devrait être assurée en cette saison cyclonique, grâce aux appuis de la plateforme humanitaire du secteur privé. « L’État n’aura pas les moyens de faire face seul à la saison des pluies », dit-il. Cette plate forme regroupe une centaine de sociétés privées et coordonne ses actions avec le Comité de réflexion des Intervenants en cas de catastrophes (CRIC), dont le gouvernement, le BNGRC. « S’il y a des besoins non comblés durant les catastrophes, à savoir en hélicoptère, argent, téléphone, carburant, ou autres, les membres de cette plate forme combineront les actions pour y répondre rapidement », souligne Danielle Rahaingonjatovo, de la Fondation Telma.

M.R.