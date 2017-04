En hausse. Le nombre des bâtiments détruits par la pluie de grêlons dans la nuit du mercredi, dans la commune d’Ambohimandry à Arivoni­mamo, a atteint cinquante quatre, selon le rapport du député du district, Célestine Rabema­nanjara, hier, s’ils étaient trente quatre jeudi. « Il n’y avait pas de nouvelle destruction, car la quantité de la pluie a baissé, depuis, jeudi. C’est juste le dernier bilan du recensement », explique-t-elle. Certaines de ces maisons se sont effondrées partiellement, d’autres ont vu leur toit se détacher.

Dans le district de Manan­driana qui a aussi payé les frais de cette pluie de grêlons, la superficie des champs de culture dévastée est en hausse. « La pluie de grêlons s’est reproduite, jeudi. De nouvelles communes en ont été victimes. Les dégâts sont sûrement moins importants que ceux de mercredi, mais on ne peut pas négliger les champs de maïs et les rizières, saccagés», déplore ce député. À Manandriana, la totalité des récoltes de riz, de maïs et d’autres cultures, a été ravagée par des grêles épais, dans l’après-midi de mercredi. Presque la majorité des champs de culture des hautes terres, ont été donc, anéantis par ces grêlons.

Miangaly Ralitera