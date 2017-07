Le premier semestre 2017 a été plutôt encourageant pour la région Anala­manga. Les entreprises de nationalité malgache arrivent en tête de liste.

Léger rebond. À Madagas­car, l’environnement des affaires enregistre une progression. Cette année, la Grande île a également gagné treize places dans l’indicateur « Création d’entreprise » du classement Doing Business 2017, un rapport annuel du groupe de la Banque mondiale sur la facilité de faire des affaires. Le pays se retrouve actuellement à la 113e place si elle était à la 126e l’année dernière.

Six cent cinquante deux, tel se chiffre à ce jour le nombre d’entreprises nouvellement créées entre le mois de janvier et juin de cette année, selon les chiffres émanant de l’Economic Development Board of Mada­gascar (EDBM). Une petite hausse a donc été observée en comparaison avec le bilan du premier semestre de l’année 2016 où on a enregistré cinq cent soixante deux entreprises créées, soient, quatre vingt dix entreprises de différence.

Secteur primé

Le constat reste le même concernant le secteur qui a le plus brillé, ces deux dernières années. Que ce soit au premier semestre de 2016, que cette année, c’est toujours le secteur tertiaire qui se hisse au premier rang. Sur ces six cent cinquante deux entreprises enregistrées de janvier à juin 2017, cinq cent quarante deux sont dans le secteur tertiaire. L’année dernière, sur les cinq cent soixante deux entreprises, quatre cent soixante cinq d’entre elles concernent le secteur tertiaire.

D’après les détails obtenus, « c’est l’engouement suscité par les activités en import/export qui a contribué à la forte présence de ce secteur », a indiqué une responsable au sein de l’EDBM. L’import/export concerne de janvier à juin 2017, cent quatre vingt un entreprises nouvellement créées. Aussi, au vu des statistiques de l’EDBM, déjà deux entreprises en ce domaine d’activité ont été enregistrées pour ce mois de juillet. D’autre part, le secteur primaire n’a pas toujours été très florissant d’après les données issues de l’EDBM. Sur ces six cent cinquante deux entreprises, le secteur n’a enregistré que 36 entreprises.

Par ailleurs, parmi ces sociétés nouvellement mise en place, les entreprises de nationalité malgache arrivent au premier rang avec trois cent cinquante cinq entreprises créées depuis janvier de cette année, jusqu’à l’heure actuelle. Suivi de près par les entreprises chinoises et françaises.

Soa-Mihanta Andriamanantena