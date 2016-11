En croissance. Selon la Banque centrale de Madagascar, les investissements directs étrangers (IDE) ont enregistré une hausse depuis le début de l’année.

Selon les premières estimations, ils ont augmenté de 26,9 pour cent par rapport aux neuf premiers mois de l’année 2015, a annoncé Alain Hervé Rasolo­fondraibe, gouverneur de la Banque centrale, au cours d’une conférence de presse sur la revue semestrielle de la situation macro-économique de Madagascar.

D’après les chiffres publiés par la Banque centrale, Madagascar a amassé 318 millions de DTS ou plus de 438 millions de dollars à la fin septembre 2016, contre 232 millions de DTS soit 320 millions de dollars pour la même période en 2015.

Cette amélioration progressive du climat des affaires à Madagascar est un signal fort à l’encontre des investisseurs. Le gouvernement avait procédé à différentes réformes, surtout au niveau de l’assainissement du climat des affaires, dont le seul objectif est d’attirer des investisseurs. « Pour cette année, Madagascar a réussi à mettre en place 17 réformes capitales. Trois d’entre elles ont été retenues par Doing business », a expliqué Eric Robson Andriamihaja, directeur général de l’Economic development board of Mada­gascar (EDBM).

Blocages

Grâce à cet effort, le rapport annuel du groupe de la Banque mondiale sur la facilité à faire des affaires ou Doing Business 2017, place la Grande île au 167e rang sur 190 pays.

Toutefois, le tissu économique de la Grande île reste très fragile. L’instabilité politique reste un obstacle majeur ayant entraîné le blocage des investissements publics, et de très nombreux départs d’investisseurs. Durant la crise politique majeure qu’a traversé le pays entre 2009 et 2013, les IDE en direction de Madagascar ont fortement baissé. En 2014 par exemple, le pays n’a reçu que 290 millions de dollars d’investissements étrangers.

En 2013, les secteurs des activités financières, extractives et des télécommunications ont regroupé près de 80 % du flux des IDE.

Lova Rafidiarisoa