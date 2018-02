Pour Clermont Mahazaka, conseiller du Premier ministre, un changement à Mahazoarivo ne serait pas opportun. Il soutient que la stabilité nécessaire aux préparatifs électoraux, passe aussi par la continuité dans le management.

• Une levée de boucliers contre le changement de Premier ministre, s’organise ces derniers jours. Son siège serait-il réellement en danger ?

- Non, il n’est pas en danger. Seulement, les rumeurs foisonnent depuis quelques temps, nous sommes dans l’obligation d’intervenir afin d’apporter des explications.

• Seulement, durant cette 4e République, les rumeurs concernant un changement ou un remaniement du gouvernement se sont souvent confirmées. Qu’en est-il pour cette fois-ci ?

- Nous ne voyons pas les choses sous cet angle. Pour nous, durant cette 4e République, l’opinion publique a été habituée à ce que tous les douze mois, il y ait nomination d’un nouveau Premier ministre. Cela fait douze mois que Solonan­drasana Olivier Mahafaly est en poste. Il est probable que certains pensent qu’un changement tous les douze mois devrait devenir une tradition politique. Pour nous, il n’y a aucun problème, aucun danger.

• Le bilan du Premier ministre à titre individuel et du gouvernement sur le plan collectif le préserverait-il d’un éventuel changement ?

- Ce n’est pas à moi de juger des performances du gouvernement et du Premier ministre. C’est un rôle qui est dévolu au Parlement. Ce que je peux dire, c’est que premièrement, il travaille. Et deuxièmement, il est en bons termes avec le président de la République.

• Ces deux points sont-ils suffisants lorsqu’on constate que l’inflation ou l’insécurité, par exemple, malmènent la population ?

- Effectivement, ce n’est pas suffisant. Mais il bénéficie néanmoins du minimum nécessaire pour être en poste. Le reste peut être corrigé, et peut être comblé dans le temps et dans l’espace.

• Des députés ont tenté une motion de censure lors de la dernière session, car le Premier ministre délaisserait les fervents défenseurs du pouvoir au profit d’autres plus timorés. Qu’en dites-vous ?

- Lorsque vous êtes à la tête du gouvernement, vous devez avoir une vision large, d’envergure nationale et dépasser les bornes partisanes. Cela se reflète au sein de son cabinet. Nous sommes des personnes issues d’horizons différents, de différentes provenances. Je pense que c’est aussi ce qui fait sa force. C’est vrai que les membres du parti « Hery vaovao ho an’i Madagasikara » (HVM) ne sont pas majoritaires, mais il a choisi ses collaborateurs selon leurs compétences, les nécessités de service et l’intérêt supérieur de la Nation.

• Pourtant, certaines informations indiquent que le souhait d’un changement du Premier ministre émane d’un courant au sein du HVM. Est-ce vrai ?

- Les médias, les réseaux sociaux l’affirment. Comme nous sommes dans un pays démocratique, chacun peut avoir son opinion, que l’on soit au sein ou en dehors du parti au pouvoir. Le président du HVM a, toutefois, déjà déclaré qu’il n’a pas de problème avec le Premier ministre, mais qu’en tant que président du Sénat et parlementaire, son rôle est de contrôler les actions gouvernementales. Ce qui dément cette information.

• Voila le discours officiel. Étant un proche collaborateur du chef du gouvernement, comment voyez-vous ses relations avec les ténors du parti HVM ?

- Ce que je constate est qu’aucun ne marche sur les plates-bandes de l’autre. Chacun a son rôle et respecte celui de l’autre. Le Premier ministre, en tant que membre du HVM, respecte la hiérarchie prévue par l’organigramme du parti. À la Primature et vis-à-vis du gouvernement, il est le chef d’institution et est respecté en tant que tel.

• Qu’en est-il des bruits qui parlent des ambitions présidentielles du Premier ministre ? Ce serait la raison qui amènerait certains à souhaiter son remplacement ?

- Il est tenu par l’obligation de réserve, mais il nous l’a déjà dit expressément, il ne sera pas candidat. Le Premier ministre est redevable envers le président de la République. Étant donné son poste, par ailleurs, il doit respecter ses ordres, appliquer ses directives et sa politique.

• La conjoncture socio-économique de ce début d’année ne plaiderait-elle pas pour un remplacement du Premier ministre, c’est-à-dire un changement du gouvernement ?

- J’ai 25 ans de carrière en tant qu’administrateur civil, et j’ai fait mes armes au sein de quatre régimes politiques. De par mes expériences je dis non. Remplacer le Premier ministre n’est pas opportun, étant donné que nous sommes dans une année électorale.

• Quelle est la relation avec les élections ?

- Nous avons besoin d’une certaine stabilité politique, mais aussi administrative pour les préparatifs électoraux. Si nous changeons de Premier ministre maintenant, le temps qui reste ne suffira plus pour une prise en main et la maîtrise des dossiers en cours, alors que dans le contexte actuel, nous avons besoin de continuité de la dynamique de travail. Il y a aussi un enjeu de stabilité.

• Pourquoi dites-vous qu’un changement de gouvernement risque d’impacter sur la stabilité ?

- Certes, c’est à la Com­mission électorale nationale indépendante (Ceni) qu’il appartient de jouer le premier rôle dans les préparatifs des élections. Mais le processus est toujours

une affaire d’État. La Ceni a besoin d’une certaine sérénité et des certitude dans ses activités. Le Premier ministre Maha­faly était, par ailleurs, ancien directeur de l’administration du territoire. Il n’est donc pas novice en matière de préparatifs électoraux.

• La nomination du Premier ministre était surtout pour assurer la réélection du Président ?

– Dans pays démocratique, avoir des obédiences politiques, dire qu’on est pour contre quelqu’un n’est pas un péché. J’ai dit que non, le changement de Premier ministre n’est pas opportun, mais le remaniement est toujours possible. Une recomposition du gouvernement est toujours possible pour cette neutralité de l’administration.

• Est-ce le conseiller du Premier ministre qui parle ?

- Non, c’est une analyse de par mes expériences politiques et en tant que citoyen. Si je dis que je ne défends pas le Premier ministre, personne ne me croirait. J’ai été préfet durant treize ans, ancien parlementaire et ancien ministre. De ce que j’ai vécu, le pouvoir, le système étatique a une part de responsabilité dans les causes des crises post-électorales. Dans le management public, la stabilité s’acquiert dans la continuité.

• On constate pourtant que les actions de démembrements de l’administration ne cadrent pas toujours avec les directives des chefs de l’Exécutif. En tant que chef de l’administration, ne serait-ce pas en quelque sorte une défaillance du Premier ministre ?

- C’est vrai. Et c’est pour ça que je dis que je ne suis pas là pour défendre une personne, mais que mon point de vue vient de mes expériences en tant qu’administrateur civil. La mise en place des réformes découle, justement, des constats de l’existence de cette défaillance.

• Comme nous sommes dans une année électorale, comment parvenir à l’harmonie de l’administration, sans pour autant verser dans un dirigisme électoral ?

- La sagesse est de ne plus refaire les erreurs du passé. Comme je l’ai dit, un remaniement du gouvernement peut toujours se faire. Pour une neutralité de l’administration dans le processus électoral, on peut nommer une personne neutre au ministère de l’Intérieur.

Propos recueillis parGarry Fabrice Ranaivoson