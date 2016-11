Un second souffle pour les entreprises malgaches. Grâce au BtoB prévu avec le patronnat français.



Une opportunité à saisir. Divers évènements internationaux laissent leurs portes grandes ouvertes aux entreprises africaines. C’est le cas des évènements de Classe Export où une participation des entreprises issues du continent africain, dont Mada­gascar, est sollicitée lors d’un salon à Lyon les 1 et 2 décembre. « Cette rencontre riche en rendez-vous B2B permettra aux entreprises de développer leurs marchés, de trouver de nouveaux partenaires ou des financements. Le programme prévoit d’ailleurs une rencontre B2B des entreprises africaines avec plus d’une centaine de chefs d’entreprises françaises », laisse entendre Muriel Raveloson du groupe Agrinnova.

L’occasion permettra donc aux participants de développer leurs marchés, de trouver de nouveaux partenaires ou des financements. A noter que lors de la dernière édition en 2015, cet évènement a vu la participation de plus de 785 participants, dont la plupart d’entre eux, recommandent à leurs contacts de venir à Lyon cette année. Plus de la moitié des entreprises présentes ont un chiffre d’affaires de plus de 10 millions d’euros.

Colloque

Pendant les deux jours de l’évènement, l’Afrique sera au centre de l’intérêt des participants. Les organisateurs prévoient deux jours de colloques destinés aux opportunités d’affaires du marché africain. À cela s’ajoute une conférence autour de l’« Afrique : nouveau moteur de la croissance mondiale », « l’évolution de la situation en Afrique et des réseaux d’affaires » ou encore un atelier sur « les marchés liés aux développements des villes et infrastructures en Afrique de l’Ouest ».

Ces colloques seraient une suite logique de l’évènement Rencontre Africa organisé à Paris en sep­tembre. Neuf entreprises malgaches ont participé activement à ce salon parisien pour l’Afrique. « Elles étaient satisfaites des rencontres BtoB à la Rencontre Africa », soutient Muriel Raveloson.

En ce qui concerne l’évènement à Lyon, l’agro-industrie, l’agro-business, le télécom ainsi que les infrastructures seront à l’honneur durant ces deux jours de colloque.

Lova Rafidiarisoa