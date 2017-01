La qualité de service de la société Easy park ne satisfait pas la commune urbaine d’Antananarivo (CUA). Des points sont à améliorer.

La qualité de service de la société Easy park laisse à désirer. Telle est la « sentence » de la commune urbaine d’Antanana-rivo (CUA), après près d’une année de cogestion des parkings du centre ville avec cette société privée. « Plusieurs de ses services ne nous satisfont pas », a souligné un responsable de la direction urbanisme et développement au niveau de la CUA, hier.

Les critiques tournent autour du mode de paiement pour s’acquitter du droit de stationnement. «Nous avons remarqué la défaillance de la disponibilité des cartes pour régler le droit de parking. Il n’y a pas assez de points de distribution. En même temps, le contrôle de sos personnel est défectueux. Plusieurs usagers se plaignent qu’ils ont à peine le temps de se diriger vers l’horodateur,qu’une contravention est apposée sur leur pare-brise, (en guise de sanction pour un soi-disant, non paiement du droit de stationnement) », renchérit ce responsable.

Face à ces « imperfections », le projet d’extension des zones d’intervention de cette société est interrompu, temporairement.

Extension reportée

« Des améliorations doivent d’abord être effectuées. Si rien ne change, nous pourrions suspendre notre partenariat et avoir recours au service d’un autre opérateur », avertit cette source. Les gains de cette nouvelle gestion seraient plus élevés que ceux estimés au début, d’après des évaluations effectuées par la CUA. Suite à cela la CUA a demandé la révision du taux de recouvrement.

« Nous avons demandé 40% de la recette, si le partenariat actuel est de 20% pour la CUA et de 80% pour l’Easy park », explique une source.

Cette cogestion des parkings a été discutée, hier, pendant la réunion des conseillers municipaux à l’hôtel de ville Analakely. Ses membres, présents ont proposé la mise en place d’une commission composée des membres de la société Easy park, les conseillers municipaux et la CUA, pour la bonne gestion des parkings. Ils recommandent, également, que le partenariat devienne un accord définitif, avant de procéder à une quelconque extension.

Miangaly Ralitera