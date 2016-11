De lourdes sanctions attendent les transporteurs irréguliers circulant à Antananarivo-ville. Ceci peut aller jusqu’à la mise en fourrière.

Halte à l’irrégularité ! La préfecture de police à Antananarivo et la commune urbaine d’Antana­narivo (CUA) annoncent de lourdes sanctions à l’encontre de tous les moyens de transport circulant en ville, qui enfreignent la loi. « Nous ne faisons qu’appliquer une loi qui a déjà été en vigueur depuis 1962. Le but est la sécurité de tous », a souligné Robert Randrianjarisoa, préfet de police d’Antana­narivo, hier, en niant à maintes reprises le probable rapport entre cet assainissement et le sommet de la Francophonie.

Les charrettes et les pousse-pousse ne sont pas les seules concernées par cette mesure, mais aussi, les scooters, les bicyclettes, ainsi que les moyens de transport en commun (taxis-ville et bus).

La réglementation de ces moyens de transport est inscrite dans l’arrêté 40-MID/préf.pol sortie par le préfet de police d’Antana­narivo, le 27 octobre, un rappel d’une ordonnance relative au code de la route. « Toute personne qui aura fait circuler sur les voies ouvertes à la circulation un scooter, vélomoteur ou bicyclettes, sans que ces matériels de transports soient munis de plaques ou des inscriptions exigées par l’Arrêté municipal et qui, en outre, aura sciement déclaré un numéro, un nom, ou un domicile du propriétaire, les contrevenants doivent faire l’objet d’amendes ou de mise en fourrière », stipule l’article 3 de cet arrêté.

Saisie de marchandise

Ainsi, sont appelés à déclarer leur bien à la commune où ils résident, les propriétaires de scooter moins de 50 cc, ainsi que les bicyclettes et à y payer une « quittance » et placer sur leur voiture à deux roues, le numéro de cette quittance.

Pour les voitures à bras ainsi que les charrettes, la sanction ne touche que les propriétaires ainsi que les clients. « Une saisie des marchandises est prévue, ainsi que la mise en fourrière des charrettes et des pousse-pousse ».

Le contrôle des taxis-ville et bus, une initiative propre de la CUA, se veut d’éliminer les véhicules « en mauvais état et informels ». « Nous voulons donner une chance au secteur privé », indique Jean Gabriel Harison, premier adjoint de la CUA.

Certains points sont toutefois confus. Robert Ran­drian­jarisoa a annoncé, vendredi, que la circulation des charrettes et des pousse-pousse est interdite « nuit et jour », dans la ville. Hier, Jean Gabriel Harison l’a renforcé. Mais, Robert Randrian­jarisoa a, de nouveau, annoncé hier, que l’interdiction de circulation des voitures à bras est réservée entre 6 heures et 19 heures.

L’application de cette décision départage également ces deux responsables de la ville d’Antananarivo. Le préfet explique qu’on est encore au stade de sensibilisation. L’adjoint au maire, lui, annonce que ces dispositions vont être appliquées « dans les jours qui suivent ».

Miangaly Ralitera