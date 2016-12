Circuler en voiture dans la ville n’est plus pratique, à une dizaine de jours avant Noël. Tous les coins sont bouchés, d’Anosy à Beho­ririka, en passant par Analakely, d’Ampefiloha aux 67 Ha, d’Ampasampito à Andravoahangy. D’une part, les marchands continuent à envahir les rues. Chassés à maintes reprises par la commune urbaine d’Antananarivo (CUA), ils tiennent tête, notamment à l’approche de Noël. À Behoririka et à Analakely, par exemple, ils n’hésitent pas à placer en pleine rue leurs marchandises, dont des décorations de Noël. À ce rythme, le trafic sera insoutenable, dans les jours qui viennent et jusqu’au 25 décembre.

La CUA semble être impuissante devant leur entêtement. Cette autorité décentralisée a pourtant précisé dans un communiqué sur le « Bazar de Noël » à Antanana­rivo-ville, que les marchands de rue ne sont pas acceptés. Et pour alléger cet embouteillage avant et pendant les fêtes, la CUA a initié un « marché spécial Noël », pour chaque arrondissement.

Les marchands de rue ne sont pas les seuls facteurs de blocage de la circulation dans la ville.

M.R.