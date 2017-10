Les retrouvailles de tous les férus du septième art de la capitale, c’est tel un mini-festival que le « T-Movie Action Awards ».

Un événement fraternel qui s’affiche comme étant fédérateur pour tous les cinéphiles. Le « T-Movie Action Awards » rempilera pour une nouvelle édition ce week-end au Centre Malgache pour le Développement de la Lecture Publique et l’Animation Culturelle (CEMDLAC) Analakely. Prenant l’allure d’un festival, ce rendez-vous, initié par l’association de cinéastes T-Movie conviera le public à s’imprégner de l’univers du septième art malgache dans sa généralité. Un univers riche et qui ne cesse de s’épanouir au gré du contexte socio-économique national, mais qui mérite amplement de gagner en notoriété sur la scène internationale aussi. Depuis jeudi donc, ce sont trois jours

d’échanges et de partages autour de la pérennisation de l’industrie du cinéma dans la Grande île qui a égayé le CEMDLAC Analakely. L’initiative de ce « T-Movie Action Awards » étant parallèlement soutenue par l’Unesco en vue de valoriser le cinéma malgache comme un véritable promoteur du folklore et de la culture malgache dans toute sa splendeur.

« Trois jours d’initiation »

Eric Andriantseheno, président de l’association T-Movie affirme : « À travers notre association, on fédère principalement les jeunes. Le fait est que la jeunesse actuelle s’intéresse de plus en plus au monde du cinéma. Une discipline artistique en constante évolution et dont le marché continue à s’épanouir tout autant ».

Des projections de courts-métrages réalisés par les cinéastes membres du T-Movie, des débats, des rencontres avec des acteurs du septième art national, des expositions, ainsi que la présentation de quelques extraits de pièces de théâtre garnissent le programme de ce « T-Movie Action Awards ». En outre, les manifestations qui se tiendront dans le cadre de cet événement laisseront la part belle à l’initiation aux cinéphiles et passionnés présents aux divers métiers du cinéma, le tout à travers la forme de quelques ateliers improvisés. Notamment, en ce qui concerne l’actorat, le montage, la réalisation et aussi la production. Des certificats ont été remis de la part de l’association T-Movie, de l’Office malgache du cinéma (Omaci), ainsi que du ministère de la Culture, de la promotion de l’Artisanat et la sauvegarde du Patrimoine à tous ceux qui ont participé aux ateliers. « Il importe d’inculquer auprès de tous ceux qui se disent professionnels du cinéma les véritables valeurs et normes qui régissent une telle industrie. On salue et soutient ainsi chaque initiative qui va dans ce sens, notamment celle du T-Movie dont on est particulièrement fier» confie Bon-Temps Ramitandrinarivo. De même, l’association T-Movie œuvre activement à la ratification de la politique nationale portant sur le septième art national. L’objectif étant de contribuer à l’émergence d’une nouvelle génération de cinéastes professionnels et respectueux des normes de production.

Andry Patrick Rakotondrazaka