Le long métrage « 2018 Gisa mainty » est le genre de film qui joint l’utile à l’agréable. Il traite de manière décomplexée les sujets sociaux et politiques à Madagascar.

Le long métrage intitulé « 2018 Gisa mainty » se distingue des précédentes productions de Scoop Digital. Il se rapproche davantage de la situation politique et sociale à Madagascar. Francis turbo en est l’acteur principal. Cet humoriste hors pair sera dans la peau d’un père célibataire qui a quitté la ville pour la campagne. Victime de la conjoncture nationale, il a souffert à Antananarivo. Ainsi, il a décidé de refaire sa vie à la campagne. Sa situation dans cette localité éloignée a connu des difficultés. Il est astreint à rejoindre de nouveau la ville pour vendre un oiseau rare, un « gisa mainty ». Il s’agit d’une oie noire. C’était pour pouvoir s’acquitter des frais de scolarité de son unique enfant qui poursuit ses études à l’université. Le hasard des choses lui a fait rencontrer des politiciens véreux si bien que la vente de l’oiseau rare a pris une envergure démesurée.

« Nous avons seulement choisi des acteurs renommés et expérimentés du cinéma malgache à savoir Francis Turbo et Gégé Rasamoely.», a mentionné le responsable de Scoop Digital.

Projection

Ce film reflète tout simplement l’expérience, tant au niveau des acteurs qu’au niveau de la production. Le tout est agrémenté d’une touche d’humour à la sauce Francis Turbo, Gégé Rasamoely, ainsi que Lezaka et Ralay du Team Safelika.

Comme tous les produits de Scoop Digital, il contient des messages d’éducation. Pourtant, il s’agit à la fois d’une comédie et d’un film émouvant. Au final, c’est une vraie réussite, comique. Sa construction fait rire tout en faisant réfléchir sur de sérieux sujets. «2018 Gisa mainty» a bénéficié d’un très grand travail d’équipe et d’une importante innovation. « Le tournage a duré trois mois, nous avons employé plus de 3000 figurants.», a indiqué le responsable du label Scoop Digital.

En attendant la sortie officielle en DVD, « Gisa Mainty » sera projeté en exclusivité ce lundi de Pâques aux Ritz et Rex, l’après-midi de 13 et 16 heures. L’objectif est de distraire toutes les familles. Il aura un succès commercial.

Sitraka Rakotobe