Des nourrissons de faible poids sont traités à l’aide de bouteilles d’eau chaude à Befelatanana. Ce grand hôpital n’a qu’un incubateur pour tous ses patients.

Les nourrissons admis au service pédiatrique du centre hospitalier universitaire Joseph Raseta Befela­- tanana (CHU JRB) souffrent du manque d’incubateur. Parmi les « quatre couveuses » de ce service, une seule est opérationnelle, les autres sont en panne depuis quelques mois. Le personnel médical de ce grand hôpital s’adapte et applique le système D. « Nous plaçons des bouteilles remplies d’eau chaude bien fermées et enveloppées de lange, autour d’un bébé à faible poids à la naissance, pour lui permettre d’en gagner. Ceux qui ont les moyens de se fournir des “bouillottes”, achetées en pharmacie, ne sont pas obligés

d’utiliser ces bouteilles », a expliqué le Dr Narindra Randria­naivo, pédiatre au sein du CHU JRB, hier.

Cette méthode ne marche pas à tous les coups. Les cas plus compliqués, à savoir les bébés à très faible poids (900 grammes) et présentant des complications comme le problème respiratoire, doivent passer quelque temps dans un incubateur.

Le nombre de nourrissons souffrant d’insuffisance pondérale à la naissance, aurait tendance à augmenter depuis quelques années, selon le constat des pédia­tres. Au service de pédiatrie du CHU JRB, 16 à 20 % des malades y sont hospitalisés à cause d’une insuffisance pondérale, et majoritairement, ce sont des bébés prématurés. « On ne sait pas quelles en sont les causes. Les mères seraient-elles plus stressées et n’arrivent pas au terme de leur grossesse. On a juste constaté qu’il y a de plus en plus de parturientes présentant des problèmes de tension artérielle », explique un médecin.

Onéreux

80 % des centres de santé public à Madagascar seraient dépourvus d’incubateur. « La plupart de ces matériels sont des dons, car nous n’avons pas les moyens de nous en procurer. Ils valent des millions. Même les pièces de rechange pour les réparations coûtent cher », explique un responsable au CHU JRB.

Dans cette optique, deux centres de soins « Maman Kangourou » ont été mis en place, grâce à la coopération entre Orange Solidarité Madagascar, et l’association Compassion Madagascar. L’un au service maternité du centre hospitalier de district d’Itaosy, et l’autre, au CHU JRB. « Cette méthode peut remplacer la chaleur fournie par un incubateur. Elle peut également régler la respiration de l’enfant, car cela lui rappelle l’environnement dans le ventre de la mère », ajoute le Dr Narindra Randrianaivo.

Le ministère de la Santé publique ne devra pas, toutefois, rester les bras croisés. Équiper les maternités d’incubateur, doit être dans sa priorité, pour assurer la réduction du taux de mortalité néonatale qui est toujours élevée à Madagascar.

Miangaly Ralitera