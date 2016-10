Du vol en plein hôpital. Des personnes hors du personnel du centre hospitalier universitaire (CHU), à Andoha­tapenaka, ont été appréhendées en train de remplir des bouteilles d’oxygène dans le central à oxygène de cet hôpital. C’était hier vers 19 heures, selon le rapport du directeur de l’établissement, le Professeur Lova Randria­manantsoa, joint au téléphone. « Le directeur adjoint de l’hôpital a effectué un contrôle inopiné dans les locaux car nous avions remarqué que des activités louches se tramaient dans ce central. C’est pendant cette descente qu’on a pu mettre la main sur ces voleurs », explique ce premier responsable du CHU à Andohatapenaka.

Risques et périls

Ces présumés voleurs d’oxygène auraient été pris avec « plusieurs bouteilles ». « Cinq ou six », selon la source. Un minibus Mazda était garé dans le parking de l’hôpital pour faciliter le transport de ces bouteilles à gaz.

Le contrôle inopiné serait habituel dans cet hôpital où la sécurité n’est pas assurée. Toutefois, c’est la première

fois que ses responsables auraient décelé cet acte ignoble. «La réduction de la puissance de ceTTE machine est à craindre si elle continue à être surexploi­tée comme ceci», tel est le souci qui se pose aux responsables de cet hôpital par rapport à ce vol. Ce central à oxygène du CHU à Andoha­tapenaka ravitaille en oxygène l’hôpital même, mais aussi, le CHU mère-enfant à Tsaralalàna et le CHU Joseph Raseta Befela­tanana. Des enquêtes seraient en cours pour découvrir les complices de ces malfaiteurs. Le commissariat de Police à 67 Ha aurait déjà pris l’affaire en main.

Miangaly Ralitera