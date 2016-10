Nanou a été retenu dans l’équipe nationale de pétanque, en vue du Mondial. D’après lui, la pression est bel et bien présente mais avec une bonne préparation, Madagascar peut être titré.

Qu’est-ce cela représente pour vous d’être de nouveau sélectionné pour le Mondial ?

Bien évidemment, c’est un véritable honneur. Cela fait longtemps que je n’ai pas été appelé en équipe nationale. Sur le plan personnel, c’est une réelle satisfaction pour moi. J’avais disputé le Masters de pétan­que, en France, en 2013, avec la sélection malgache. Mais le Mondial demeure la compétition suprême, c’est différent, être retenu pour ce tournoi représente beaucoup plus.

À quelle place préfèrerez-vous évoluer sur le terrain pour ce Mondial ?

Tout d’abord, je pense que chaque joueur doit être polyvalent. Personnellement, je me sens mieux à la place de milieu. J’ai toujours joué en tant que milieu, pouvant pointer mais aussi tirer, lors des tournois internationaux auxquels j’ai pris part.

Outre les entraînements préconisés par le staff technique, avez-vous un programme personnel à suivre durant la préparation ?

Après chaque séance d’entrainement, j’ai l’habitude de visionner les vidéos des matches de mes futurs adversaires. Cela me permet d’en connaître un peu plus sur eux et de dégager leurs points faibles, afin de mieux les contrer une fois sur le terrain.

Vous avez déjà une longue expérience internationale. Votre avis sur l’évo­lution du niveau global de la pétanque jusqu’à aujourd’hui ?

Le niveau de jeu est monté d’un cran au Maghreb, en Europe et dans d’autres pays. Mais Madagascar aussi a évolué, même si notre principal handicap demeure le manque de rencontres internationales. Toutefois, je pense qu’avec une bonne préparation, on aura de réelles chances de remporter ce Mondial.

Vous allez jouer à domicile, devant votre public. Ressentez-vous de la pression par rapport à cette situation ?

Oui, la pression est bel et bien présente parce qu’on joue chez soi. En tant que pays hôte, Madagascar fait logiquement partie des favoris. Ce sera différent des autres Mondiaux que j’ai déjà disputés. Mais il faut essayer de garder la tête froide. Pour ma part, j’écoute notamment de la musique pour évacuer la pression et pour me détendre.

Sixième apparition au Mondial

Christian « Nanou » Andrianiaina possède déjà une longue carrière internationale derrière lui. Aujourd’hui âgé de 36 ans, Il disputera pour la sixiè­me fois le Mondial de pétanque, au début de ce mois de décembre. Il compte déjà cinq apparitions au sommet planétaire, en 1997, en 2005, en 2007, en 2008 et la dernière, en Turquie en 2010. Très certainement, son expérience de haut niveau constituera un atout considérable pour l’équipe nationale.

Propos recueillis par Haja Lucas Rakotondrazaka